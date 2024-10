Dalla Sicilia alla Sardegna, per poi risalire verso la Toscana, il Lazio e l’Emilia Romagna: il maltempo sembra non voler abbandonare l’Italia, con nubifragi previsti per il weekend su Liguria e Piemonte. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo di iLMeteo.it, questa settimana sarà caratterizzata da piogge a tratti moderate o forti, in particolare al Centro-Nord. Tuttavia, per il Sud le notizie sono migliori: qui prevarrà il sole, con temperature che potranno superare i 26-27°C.

Nelle prossime ore, le piogge lasceranno definitivamente Sicilia e Calabria, concentrandosi invece sulla Sardegna meridionale ed orientale, prima di spostarsi verso le regioni tirreniche e l’Emilia Romagna. Il peggioramento del tempo interesserà anche le regioni settentrionali, in particolare le zone costiere tra l’Alto Lazio, la Toscana e l’Appennino emiliano.

Previsioni per i prossimi giorni e allerta per il weekend

Giovedì 24 ottobre, il maltempo colpirà ancora la Toscana e il Nord-Est, con nuove piogge sulle zone dell’Emilia Romagna già duramente provate dalle recenti alluvioni. Venerdì 25, le temperature massime potrebbero superare i 26 gradi, ma con un peggioramento che riguarderà in particolare Liguria, Piemonte e Lombardia.

Il weekend vedrà un braccio di ferro tra una perturbazione proveniente da Spagna, Francia e Marocco e l’alta pressione balcanica, con piogge intense e rischio di alluvioni, specialmente nel Nord-Ovest.