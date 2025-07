L’Italia si prepara a fare i conti con una nuova e intensa ondata di caldo africano. Le masse d’aria roventi, in risalita dal deserto algerino, raggiungeranno già nel fine settimana le regioni meridionali e parte del Centro, dando il via a giorni di temperature estreme e afa opprimente. Secondo gli ultimi modelli meteorologici, il picco di calore è atteso all’inizio della prossima settimana, quando le temperature potrebbero toccare i 43-44°C nelle zone interne, lontane dal mare. Sui litorali, pur con valori termici leggermente inferiori, l’umidità renderà il clima particolarmente afoso.

L’evoluzione giorno per giorno

Sabato sarà il primo giorno con un significativo rialzo termico: in Sardegna si potranno già registrare punte fino a 39-40°C, con afa elevata lungo le coste tirreniche. Domenica il caldo si intensificherà anche su gran parte del Centro e del Sud Italia. Le temperature potrebbero superare i 40°C sulle Isole maggiori e in Puglia, mentre l’afa aumenterà anche sul medio Adriatico.

Lunedì è previsto un ulteriore aumento termico nelle aree interne di Sicilia, Puglia e Basilicata, dove si supereranno ampiamente i 40°C. Le coste, pur meno calde, continueranno a fare i conti con condizioni pesanti di disagio fisico. Martedì sarà con ogni probabilità la giornata più difficile al Sud, con temperature fino a 42-43°C sul Tavoliere, nel Catanese e nel Materano. Al Nord si prevede invece un lieve calo termico.

Attenuazione del caldo

Secondo le previsioni, l’ondata di caldo dovrebbe attenuarsi gradualmente nei giorni successivi a martedì, riportando le temperature su valori più sopportabili entro fine settimana. Resta però alta l’allerta per la popolazione, in particolare per le fasce più fragili. Le autorità sanitarie raccomandano di evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde, mantenere una buona idratazione e limitare le attività fisiche all’aperto. L’uso di ventilatori e condizionatori sarà fondamentale per affrontare questa fase meteorologica estrema, che segna l’apice dell’estate 2025.