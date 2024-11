Questo fine settimana si prospetta un aumento del rischio di forti temporali lungo le coste e in mare aperto, soprattutto nel Mediterraneo. Antonio Sanò, fondatore del sito iLMeteo.it, ha spiegato che il Mar Mediterraneo, attualmente più caldo del solito per l’autunno, sta ancora evaporando intensamente, favorendo così la formazione di temporali violenti. Questi fenomeni atmosferici sono più probabili tra le coste della Sicilia, Sardegna e Baleari, dove il calore accumulato del mare promuove eventi meteorologici estremi. L’anomala temperatura marina è una delle conseguenze dirette del riscaldamento globale, che farà del 2024 un probabile nuovo record come anno più caldo della storia, superando anche il 2023.

Temporali sul Tirreno e coste del Sud Italia

Per il weekend, in particolare da oggi, venerdì 8 novembre, si prevede instabilità diffusa lungo le coste tirreniche e nelle isole maggiori. Sono attesi temporali soprattutto su Sicilia e Sardegna, con la possibilità di nubifragi lungo le coste e nelle zone interne di queste regioni. Sabato e domenica la situazione dovrebbe restare instabile, con fenomeni intensi concentrati sul Mar Tirreno e le aree costiere meridionali. Nel Nord Italia, invece, il tempo sarà più stabile ma caratterizzato da diffuse nebbie. Tuttavia, è atteso un drastico cambiamento a partire dalla settimana successiva.

L’inverno di San Martino: freddo e neve in arrivo

Da lunedì 11 novembre, con l’arrivo dell’Inverno di San Martino, le temperature subiranno un forte calo. Lo zero termico, attualmente attorno ai 3.000 metri, scenderà gradualmente fino a circa 800 metri nel Nord-Ovest italiano. Questo abbassamento termico sarà seguito da un’ulteriore ondata di freddo che martedì porterà le prime nevicate stagionali a bassa quota. Potrebbero verificarsi anche temporali di neve, fenomeni in cui la neve cade accompagnata da fulmini e tuoni, particolarmente intensi nel Nord Italia.

Che tempo farà nel weekend

Sabato 9 novembre

Nord: nebbie diffuse e cielo nuvoloso.

Centro: nubi sparse, con piogge lungo le coste tirreniche e temporali in Sardegna.

Sud: nubi sparse e temporali in Sicilia.

Domenica 10 novembre

Nord: nebbie e nuvolosità sparsa.

Centro: nubi sparse con rovesci locali in Sardegna.

Sud: nubi sparse con piogge in Sicilia.

La prossima settimana

Da martedì 12 novembre è previsto l’arrivo di un ciclone invernale che porterà precipitazioni, pioggia e neve anche a bassa quota, segnando un deciso cambio stagionale.