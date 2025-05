L’estate sembra arrivare in anticipo quest’anno con il primo picco di caldo previsto proprio nel weekend. Le temperature massime, secondo le previsioni di iLMeteo.it, potrebbero raggiungere i 34 gradi in alcune zone d’Italia, in particolare al Centro-Sud. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito, spiega: “Il caldo aumenterà gradualmente nei prossimi giorni e non avrà una fine a breve termine”. Già il penultimo giorno di maggio, le colonnine di mercurio potrebbero salire fino a 30-32°C in molte aree centrali e meridionali, aprendo ufficialmente una fase climatica marcatamente estiva.

Oltre al caldo diurno, dalla prossima settimana inizieranno a farsi sentire anche le cosiddette “notti tropicali”, ovvero notti in cui le temperature minime non scendono sotto i 20°C, rendendo il sonno più difficile in città. Per la giornata del 2 giugno, Festa della Repubblica, è prevista una perturbazione tra Francia e Germania, che porterà temporali anche intensi sulle Alpi durante le ore più calde, con fenomeni localizzati di grandine. Nelle altre zone del Paese, invece, si prevede piena estate.

Verso un’ondata di calore ancora più intensa

Le previsioni sub-stagionali indicano un’estensione dell’alta pressione anche nei giorni successivi, con un’ulteriore impennata termica a partire dal 5-6 giugno. In questa fase, si potrebbe assistere al primo vero caldo estremo dell’anno, con picchi di 40°C al Sud e in Sardegna e condizioni afose anche al Centro-Nord.

Nel dettaglio, il bollettino di iLMeteo.it prevede:

Venerdì 30: bel tempo e caldo su tutto il territorio, con temperature tipicamente estive.

Sabato 31: ulteriore aumento del caldo e delle condizioni di afa, specialmente al Nord.

Domenica 1: clima afoso e soleggiato ovunque, con temporali pomeridiani sulle Alpi.

La tendenza per lunedì 2 giugno prevede temporali anche su Prealpi e alte pianure settentrionali, mentre il resto del Paese continuerà a godere di sole e caldo, con un’estate che sembra decisa a prendersi la scena molto presto.