Il weekend sarà caratterizzato da condizioni meteo generalmente buone su gran parte d’Italia, grazie all’azione protettiva dell’anticiclone. Le uniche eccezioni saranno alcune deboli piogge sul Nordovest e qualche disturbo nuvoloso sulle regioni tirreniche. Le temperature rimarranno gradevoli, con un leggero calo al Nordovest sabato e un lieve aumento domenica su alcune regioni.

Sabato, nubi al Nord, piogge sulla Liguria e Toscana

Sabato il fronte perturbato, indebolito dall’anticiclone, porterà un peggioramento circoscritto sull’alto versante tirrenico. In particolare, ci saranno nubi e qualche pioggia tra la Liguria e l’Appennino Emiliano occidentale. Sul resto del Nord il tempo rimarrà stabile, con qualche addensamento su Piemonte, Lombardia ed Emilia occidentale.

Al Centro, l’alta Toscana sarà interessata da addensamenti nuvolosi e qualche pioggia, più frequente lungo la fascia appenninica. Su Lazio e Umbria si prevedono nubi sparse senza fenomeni significativi, mentre le regioni adriatiche godranno di un cielo sereno. Al Sud il tempo sarà prevalentemente soleggiato, salvo qualche piovasco mattutino sulla Sicilia occidentale. Anche la Sardegna sarà caratterizzata da condizioni stabili, con cielo poco nuvoloso. Le temperature subiranno un lieve calo al Nordovest.

Domenica, sole quasi ovunque

Domenica la perturbazione si sposterà verso i Balcani, lasciando l’Italia con tempo prevalentemente stabile. Tuttavia, qualche residuo piovasco potrà ancora interessare il Levante Ligure e l’Appennino Emiliano occidentale, mentre nel resto del Nord il cielo sarà soleggiato.

Al Centro prevarrà il sole, con solo qualche addensamento mattutino sull’alta Toscana e in serata lungo il versante adriatico. Anche al Sud il tempo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con nubi in formazione sul versante ionico e basso Adriatico, dove non si escludono locali piovaschi sul Salento. La Sardegna continuerà a godere di tempo stabile. Le temperature rimarranno stabili o in lieve aumento.