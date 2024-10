Che tempo farà nel weekend? Tanto sole per il ponte di Ognissanti

È tempo di Halloween, una tradizione di origine scozzese che deriva da “Hallows’ Eve”, ovvero la vigilia di Ognissanti. Quest’anno, l’Italia si prepara a celebrare la festività sotto un sole splendente e con temperature miti, in un ponte che si prospetta ideale per chi desidera approfittare di qualche giorno di riposo. Andrea Garbinato, responsabile redazione di iLMeteo.it, ha confermato che dal giovedì sera fino a domenica il tempo sarà generalmente stabile, con un anticiclone nordafricano che garantirà cielo sereno e temperature più alte del normale per la stagione.

Il caldo anomalo sull’Italia

L’anticiclone porterà sole e temperature insolitamente calde su quasi tutta la Penisola. In Pianura Padana persisteranno alcune nuvole basse, mentre sulle Isole Maggiori potrebbero comparire occasionali passaggi nuvolosi. Le temperature minime non scenderanno sotto i 10°C al Nord, e al Sud si toccheranno punte massime di 28°C in Sardegna e Sicilia, con valori intorno ai 25°C in Campania, Calabria e Puglia, e 23-24°C a Roma e Firenze. Questo clima farà sembrare l’autunno ancora lontano, regalando un’atmosfera quasi estiva in molte regioni.

Previsioni per Ognissanti e il weekend

Anche per il giorno di Ognissanti e per il weekend successivo, l’alta pressione garantirà condizioni stabili e soleggiate, soprattutto su Alpi, Appennini e lungo le coste italiane. Solo in Pianura Padana e in alcune zone delle Isole Maggiori il cielo potrebbe apparire meno limpido, ma in generale si prevede un periodo di bel tempo e caldo fuori stagione. Le temperature continueranno a superare i 25°C al Sud, prolungando il clima mite anche nei primi giorni di novembre.

Un autunno insolito

Quest’anno, i tradizionali mostri e pipistrelli di Halloween dovranno fare i conti con un clima tutt’altro che spaventoso. La notte del “Dolcetto o Scherzetto” potrebbe trasformarsi in una serata calda, persino afosa in alcune zone. Resta infatti da vedere se questo caldo anomalo, nel mezzo dei mesi solitamente piovosi e freddi come ottobre e novembre, si tradurrà in una sensazione di leggera afa fuori stagione, prolungando ancora di più il ricordo dell’estate appena passata.