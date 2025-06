Dopo alcuni giorni di relativa stabilità atmosferica, tornano le condizioni per un peggioramento significativo del tempo su parte della penisola italiana. Un nuovo impulso fresco di origine nord-atlantica, favorito dallo sbilanciamento dell’anticiclone subtropicale sull’Europa occidentale, farà il suo ingresso sul nostro Paese nella giornata di domenica, scavalcando le Alpi. L’intrusione di aria più fredda in quota, in un contesto già caldo e umido, sarà l’innesco per una nuova fase di instabilità con temporali, localmente anche forti e accompagnati da grandinate. L’impianto sarà simile a quello dei giorni scorsi, sebbene con una diffusione meno estesa: i fenomeni interesseranno inizialmente il Nord per poi coinvolgere, seppur parzialmente, anche il Centro durante il weekend.

Sabato rischio temporali violenti al Nord

Le previsioni per sabato indicano una mattinata per lo più soleggiata al Nord, con qualche piovasco o temporale già possibile su Alpi e localmente sulla Valpadana. Nel corso del pomeriggio, però, l’instabilità aumenterà con nuovi temporali in formazione su Alpi e Prealpi, in successiva discesa verso le pianure centro-occidentali entro sera. Attenzione a fenomeni intensi, soprattutto tra Lombardia, Piemonte, Liguria ed Emilia-Romagna, dove non si esclude la possibilità di grandine di grosse dimensioni. In nottata è previsto un miglioramento. Al Centro il tempo sarà inizialmente stabile, ma tra la notte e la mattina successiva potrebbero manifestarsi rovesci tra Toscana e Marche. Al Sud prevale il sole, salvo qualche isolato piovasco pomeridiano lungo l’Appennino. Temperature in leggero calo al Nord, stabili o in lieve aumento al Sud.

Domenica instabilità residua e temperature in calo

Domenica il tempo sarà generalmente più stabile. Al Nord prevale il sole con solo modesta nuvolosità convettiva pomeridiana sulle zone montuose. Al Centro, dopo un avvio di giornata tra nubi sparse e schiarite, si potranno sviluppare temporali pomeridiani lungo la dorsale appenninica, con possibile interessamento anche dell’entroterra tirrenico, in particolare nel Lazio. Al Sud, il cielo resterà abbastanza sereno, con qualche isolato fenomeno temporalesco tra Campania e Molise nel pomeriggio. Le temperature subiranno un ulteriore lieve calo.

Da lunedì torna il caldo e l’afa

Dopo il rapido impulso instabile del fine settimana, le temperature resteranno nella norma solo per poco. Già all’inizio della prossima settimana si prevede un nuovo progressivo aumento termico, causato dall’espansione dell’anticiclone africano che dall’Europa occidentale raggiungerà anche l’Italia e l’intera area mediterranea. Le conseguenze saranno un ritorno a valori ben al di sopra della media stagionale, con punte fino a 5-6°C superiori al normale in alcune regioni entro metà settimana. A peggiorare il quadro, ci sarà anche un sensibile aumento dell’afa.