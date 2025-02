Un fronte freddo in discesa dal Nord Europa raggiungerà l’Italia nella giornata di San Valentino, colpendo le regioni centro-settentrionali e generando un vortice in movimento verso il Sud nel weekend. La perturbazione porterà maltempo diffuso, temperature in calo, nevicate a quote collinari e forti venti ciclonici. Tuttavia, il Nordovest e il settore tirrenico centro-settentrionale godranno di condizioni più stabili e soleggiate. Il freddo mattutino sarà particolarmente pungente, con un calo generalizzato delle temperature.

Al Nord il tempo sarà variabile: ampie schiarite al Nordovest, mentre Veneto ed Emilia saranno interessati da piogge e rovesci. La neve cadrà sulle Alpi a partire dai 500/800m, mentre sull’Appennino il limite neve scenderà fino a quote collinari. Al Centro si prevedono rovesci, specie sul versante adriatico, con quota neve in calo. Il Sud vedrà un peggioramento dal pomeriggio, con piogge in Campania e successiva estensione a Calabria e Sicilia settentrionale. Temperature in calo al Nordest, con venti forti da ovest al Centro-Sud e Bora sull’alto Adriatico.

Previsioni per sabato 15 febbraio

Sabato sarà caratterizzato da condizioni più stabili al Nord, salvo qualche nevicata residua sull’Appennino Romagnolo. Al Centro, l’instabilità si concentrerà sulle regioni adriatiche con rovesci e neve a quote variabili. Sul versante tirrenico, il Lazio interno vedrà ancora qualche fenomeno nevoso oltre i 1000m, ma con schiarite progressivamente in arrivo. Al Sud il maltempo sarà più intenso, con piogge e temporali su Campania e Calabria, e neve sull’Appennino sopra i 1000m. La Sardegna vedrà un miglioramento nel pomeriggio. Temperature in ulteriore diminuzione, con venti forti a rotazione ciclonica.

Previsioni per domenica 16 febbraio

Domenica il tempo sarà più stabile al Nord, con cielo offuscato da velature e stratificazioni alte. Al Centro prevarranno condizioni soleggiate, salvo locali addensamenti lungo l’Adriatico e nubi in aumento in Toscana con possibili piovaschi sulla costa settentrionale. Al Sud, le ultime piogge insisteranno su Puglia, Lucania e Calabria, ma tenderanno ad esaurirsi in giornata. La neve si manterrà intorno ai 1400m di quota. In Sardegna il tempo sarà in prevalenza soleggiato. Temperature minime in calo, massime stabili o in lieve ripresa, con venti settentrionali tesi al Centro-Sud.