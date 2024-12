Che tempo farà Vigilia e Natale? Freddo, vento e neve fino in collina (foto ANSA) - Blitz quotidiano Maltempo e neve fino a Natale Secondo i meteorologi, il maltempo continuerà a dominare l’inizio settimana. Già da oggi, nevicate interesseranno l’arco alpino sopra i 700 metri e scenderanno fino a 500 metri sugli Appennini centrali e meridionali. Durante la notte di Natale, la quota neve potrebbe calare fino a 200 metri in Abruzzo e al Sud. Nel Nord Italia, il tempo sarà prevalentemente asciutto e soleggiato fino al 25 dicembre, con l’eccezione di alcune aree alpine. Al Centro-Sud, invece, piogge e locali rovesci saranno diffusi, con particolare intensità nelle regioni adriatiche come Abruzzo, Molise e Puglia. Neve abbondante è prevista anche nelle aree appenniniche di Campania, Basilicata, Calabria e nella parte settentrionale della Sicilia.Miglioramenti dal 26 dicembre A partire da giovedì 26 dicembre, si registrerà un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche. Al Nord, tuttavia, potrebbero tornare piogge sparse, soprattutto tra Veneto ed Emilia Romagna. Sul resto d’Italia, il tempo tenderà a stabilizzarsi, con prevalenza di sole lungo il versante tirrenico. Nubi e precipitazioni isolate potrebbero ancora interessare le regioni adriatiche e alcune aree del Sud. Dal 27 dicembre, il miglioramento sarà più evidente, con ultimi rovesci limitati alla Puglia, alle regioni ioniche e alle isole maggiori.Ultimo weekend dell’anno con bel tempo L’arrivo di un campo di alta pressione porterà condizioni di tempo stabile e soleggiato per l’ultimo weekend dell’anno. Tra sabato 28 e domenica 29 dicembre, le tendenze meteo indicano una prevalenza di cieli sereni e clima asciutto su quasi tutto il territorio italiano, promettendo una chiusura d’anno all’insegna della tranquillità meteorologica.