In questo ultimo fine settimana di febbraio l’Italia ha sperimentato temperature insolitamente miti, soprattutto nelle ore centrali della giornata, con una sensazione quasi primaverile dopo settimane segnate da piogge e instabilità. Secondo Federico Brescia, esperto de iLMeteo.it, la situazione è destinata a cambiare in modo netto grazie all’espansione di un solido campo di alta pressione.

L’anticiclone, in arrivo già nelle prossime ore, porterà cieli più sereni e un deciso miglioramento generale, mettendo fine alla fase turbolenta che ha caratterizzato gran parte del mese. Si tratta di una configurazione atmosferica attesa da molti, che favorirà condizioni stabili e un progressivo aumento delle temperature diurne.

La prossima settimana tra sole e stabilità

Le prospettive per l’inizio della prossima settimana sono altrettanto positive. L’alta pressione dovrebbe consolidarsi sul Mediterraneo centrale, creando una sorta di barriera contro le perturbazioni atlantiche e garantendo tempo asciutto su gran parte del Paese. Questo scenario potrebbe tradursi in diversi giorni consecutivi senza precipitazioni significative, offrendo una pausa meteorologica dopo un periodo particolarmente piovoso.

La stabilità atmosferica, tuttavia, non escluderà del tutto fenomeni locali come nebbie mattutine o nubi basse, soprattutto lungo le coste e nelle pianure interne, tipiche di questo periodo dell’anno.

Le tendenze per marzo e i dubbi sull’inverno

Lo sguardo degli esperti è già rivolto a marzo, che secondo Brescia “potrebbe aprirsi all’insegna di una sorprendente staticità meteorologica”. Il meteorologo aggiunge: “Ciò ci porta a chiederci se l’Inverno non stia già per giungere al capolinea, con largo anticipo”.

E ancora: “È verosimile – spiega Brescia – che il robusto promontorio di alta pressione che ci interesserà nei prossimi giorni, possa decidere di rimanere sul Mediterraneo anche inizio marzo, facendo da scudo contro le perturbazioni più organizzate. Se questa proiezione venisse confermata, la prima decade del mese trascorrerebbe senza grossi scossoni, con l’anticiclone che riuscirebbe a respingere i tentativi di incursione atlantica. Attenzione, ciò non significa sole pieno ovunque: la stabilità atmosferica in questo periodo dell’anno favorisce infatti spesso la formazione di nebbie mattutine o di tappeti di nubi basse lungo le coste; tuttavia, il contesto generale rimarrebbe decisamente asciutto”.