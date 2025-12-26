Avere muscoli non significa solo apparire in forma: il legame tra corpo e cervello è più profondo di quanto si pensi, almeno secondo uno studio su 1.200 uomini e donne di mezza età presentato a Chicago al meeting annuale della Radiological Society of North America.

La ricerca ha offerto nuove prospettive sul rapporto tra condizione fisica e “salute” del cervello. Come evidenzia il Washington Post, “non è certo rivoluzionario affermare che l’esercizio fisico abbia effetti positivi sul cervello”.

Studi sui roditori hanno dimostrato che dopo l’attività fisica il cervello produce una sostanza chiamata “fattore neurotrofico derivato dal cervello” o BDNF, che favorisce la creazione di neuroni: “dopo l’esercizio, il cervello dei roditori genera una quantità di cellule cerebrali due o tre volte superiore rispetto al cervello di animali sedentari”.

La ricerca più recente della Washington University School of Medicine ha analizzato i tessuti e il cervello di persone tra i 40 e i 60 anni tramite risonanze magnetiche, usando l’intelligenza artificiale per stimare massa muscolare e grasso viscerale. “Più grande è la massa muscolare, più giovane appare il cervello”, ha affermato il professor Cyrus Raji, mentre “più grasso viscerale è presente, più vecchio appare il cervello”. Lo studio sottolinea che “l’esercizio è estremamente importante” per un sano invecchiamento cerebrale e che chi vuole un cervello più giovane “deve allenarsi con la forza”.