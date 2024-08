Cimici nel letto, non sottovalutare mai questi ‘dettagli’: potresti correre dei rischi molto grossi

Per scoprire se il letto è ‘invaso’ dalle cimici sono questi i dettagli da osservare: i rischi possono essere alti.

Dover combattere quotidianamente con insetti di ogni specie non è mai piacevole, soprattutto nel periodo estivo dove la loro comparsa sarà nettamente superiore rispetto ai mesi invernali. La situazione poi, peggiora notevolmente quando tutti questi piccoli esserini andranno a mettere in serio pericolo la nostra salute.

Un esempio pratico è quando nel bel mezzo della notte ci risvegliamo in preda ad un prurito indefinito e a provocarlo non sono le zanzare. In questo caso, infatti, si potrebbe trattare di un insetto ben peggiore: la cimice da letto.

Questi insetti piccolissimi, si nutrono principalmente di sangue umano e prediligono posto nascosti, dove amano rintanarsi nelle ore diurne per evitare di essere stanate facilmente.

Cimici da letto, basterà tenere a mente questi dettagli per capire di avere un’invasione in atto: si dovrà agire subito

Le cimici dei letti possono rappresentare un serio problema per la salute, soprattutto quando il materasso è diventata la loro tana preferita. Eliminarle non è affatto semplice, anche perché di giorno se ne stanno ben nascoste, mentre di notte inizierà la loro attività per nutrirsi.

Tuttavia, ci sono alcuni dettagli che possono far drizzare le antenne e far capire che c’è un’invasione di cimici in atto. Piccoli segnali, che all’apparenza possono sembrare futili, ma che in realtà sono davvero preziosi e potranno evitare, letteralmente, il peggio, come spiacevoli reazioni allergiche.

Ovviamente il primo segnale palese che c’è qualcosa che non va è la presenza di morsi sulla pelle. Si presentano di colore rosso, sono piuttosto ravvicinati, grossi e particolarmente fastidiosi. Ben diversi da quelli che lasciano le classiche zanzare. Altro segnale da notare, è la presenza di macchie rosse o color ruggine sulle lenzuola.

Se invece si notano delle macchie scure puntiforme, non sono altro che le loro feci, quindi anche in questo caso la loro presenza è bene evidente. Infine, anche trovare piccole uova, conchiglie e tracce di pelle giallastra sono un chiaro segnale della loro presenza.

In questo caso, ciò che resta da fare è procedere con una sanificazione completa del materasso, cambiando ovviamente tutta la biancheria da letto e igienizzando anche ogni angolo della camera per rimuovere eventuali uova depositate. In commercio esistono dei prodotti specifici, che riusciranno ad agire anche dopo la prima applicazione.