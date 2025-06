“Le trasformazioni tecnologiche, se accolte con prontezza e spirito costruttivo, sono uno straordinario strumento di evoluzione, nella vita quotidiana come nel business – ha dichiarato Stefano Ciurli, Head of Global Services di Enel, partecipando al convegno “La Rivoluzione dell’IA: dalle parole ai fatti”, promosso da Technopolis Forum Lab. – Immersi come siamo in un periodo storico di vertiginosi cambiamenti, economici, geopolitici e ambientali, l’intelligenza artificiale, rivoluzione tra le rivoluzioni, è certamente qui per rimanere, e per offrire nuove opportunità a chi sa comprenderne la portata innovativa e metterla al servizio delle persone. Enel, forte di 250 applicativi AI già attivi e oltre 100 in sviluppo, ne ha fatto un concreto supporto migliorativo per tutti coloro che ogni giorno sono impegnati lungo la catena del valore dell’energia – dalla generazione alla distribuzione, dal mercato ai processi interni – , nella consapevolezza che governance e formazione sono gli elementi imprescindibili per cogliere la complessità di questo fenomeno dirompente e farne una nuova chiave di creazione di valore”.