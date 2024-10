Coca Cola e la storia del suo logo iconico: c’è un significato nascosto

Quello di Coca Cola è senza dubbio uno dei marchi più celebri e iconici, riconosciuto in tutto il mondo. Non tutti sanno, però, che il suo storico logo potrebbe nascondere un significato particolare dietro al design che tutti conosciamo.

Il logo di Coca Cola, una storia nel segno della tradizione

Quello di Coca Cola è un marchio tra i più riconoscibili di sempre, un logo che ha attraversato diverse generazioni senza mai perdere unicità, sempre e comunque nel segno della tradizione. In questo senso, è impossibile non apprezzare la sua caratteristica confezione rossa, tanto semplice quanto accattivante, e la scritta bianca del marchio. Nonostante la Coca-Cola Company nel corso degli anni abbia introdotto diverse varianti della sua bevanda classica, modificando a volte il logo per adattarlo a tutti i nuovi prodotti, è riuscita sempre a mantenere la sua personalissima estetica.

Il logo è rimasto praticamente invariato dalla sua creazione. Se al farmacista statunitense John Stith Pemberton dobbiamo la creazione della prima miscela della bevanda nel 1986, a Frank Robinson, il suo contabile, riconosciamo l’ideazione del nome Coca Cola e il suo iconico marchio. Secondo Robinson, le due C di questo nome sarebbero state perfette per le pubblicità dell’epoca. E’ curioso pensare che, a distanza di oltre un secolo, questa intuizione sia ancora oggi vincente in ambito pubblicitario.

Il logo creato da Robinson non variò mai nel corso degli anni ma venne leggermente modificato nel 1969. Al logo, infatti, venne aggiunta una linea fluida, una sorta di onda bianca sotto al nome del marchio. Questa conferiva maggiore dinamicità al logo stesso, che seguiva la silhouette della storica bottiglia di vetro. Questa nuova disposizione di elementi, innovativa ma sempre nel segno della tradizione, prese il nome di “Arden Square“.

Il logo di Coca Cola e il significato nascosto

Tutti i marchi del mondo sono sempre alla ricerca di una propria identità, e molto del loro successo dipende dall’impatto e dalla visibilità dei loro loghi. “Le aziende non possono ignorare il valore di un grande logo; sono il collegamento tra un’azienda e i suoi potenziali clienti, ciò che i clienti ricorderanno di più”, afferma Richard Lau, presidente di LOGO.com.

Anche dietro al logo di Coca Cola si nasconde un significato nascosto. Si pensa, infatti, che la coda allungata sulla C simboleggi un sorriso, sottolineando l’attenzione dell’azienda nel trasmettere un forte senso di felicità e di gioia. Richard ha inoltre osservato: “Questo messaggio sottile potrebbe passare inosservato, ma crea inconsciamente un’associazione positiva con il marchio nella mente dei consumatori”.