Code al casello: cosa fare per rendere i viaggi più efficienti

Nei nostri viaggi quotidiani o durante le lunghe trasferte di lavoro, incontriamo spesso delle code ai caselli autostradali. Si tratta di una circostanza che può complicarci di parecchio la vita, soprattutto se si parte con l’idea di godersi una sudata vacanza, dopo mesi di duro lavoro o di studio. Le code chilometriche al casello possono rovinare l’esperienza e farla partire con il piede sbagliato, causando rabbia, nervosismo e frustrazione. Per non parlare poi del tempo perso, che rischia di compromettere seriamente i nostri piani. Esistono delle soluzioni per rendere i viaggi più efficienti sotto questo punto di vista? La risposta è sì.

Come evitare le code al casello?

Ci sono delle soluzioni che possono effettivamente permetterci di evitare le code al casello. Alcune sono frutto del proprio ingegno, altre vengono offerte dalle nuove tecnologie.

Evitare le code grazie al telepedaggio

Il telepedaggio rappresenta una delle soluzioni più efficaci per evitare le lunghe attese ai caselli autostradali. Questo sistema permette agli automobilisti di passare senza doversi fermare per il pagamento, utilizzando un dispositivo elettronico collegato ad un conto su cui vengono addebitati periodicamente i relativi pedaggi. Esistono alcuni dispositivi alternativi al classico Telepass, disponibili qui in Italia, e che svolgono egregiamente questo compito. Uno dei migliori in termini di rapporto tra qualità e prezzo è UnipolMove che, come spiegano alcuni articoli online, permette di pagare il casello autostradale in automatico con la formula dell’abbonamento, mediante la sottoscrizione di un abbonamento mensile

Fra l’altro, UnipolMove mette a disposizione degli automobilisti una serie di servizi aggiuntivi che possono migliorare ancor di più la qualità dell’esperienza su quattro ruote. In questo elenco troviamo ad esempio i parcheggi convenzionati e strisce blu, l’acquisto dello Skipass, la riparazione/sostituzione dei vetri, il tagliando auto (al momento soltanto in Lombardia), il pagamento del bollo moto e auto e il soccorso stradale. Altri servizi sono la prenotazione del taxi e i pagamenti con PagoPA, oltre all’accesso all’area C Milano e il pagamento dei rifornimenti. Per quel che riguarda il telepedaggio, si tratta di una pratica che aiuta anche a decongestionare il traffico in autostrada, favorendo così la viabilità extraurbana.

Altri consigli per evitare le code al casello

Oltre al telepedaggio, che risolve il problema alla radice, è possibile evitare le code al casello aguzzando l’ingegno, così da ottimizzare il proprio viaggio. Nello specifico, si consiglia di affidarsi ad una pianificazione strategica del percorso e degli orari, per evitare le ore di punta e dunque il traffico. Per citare un caso concreto, è bene evitare le ore più affollate, viaggiando al mattino presto o durante le ore serali dei giorni feriali.

L’ottimizzazione dei propri viaggi in autostrada, però, può beneficiare ancora una volta delle nuove tecnologie. Stavolta non si fa riferimento al telepedaggio, ma alle app in grado di fornire informazioni aggiornate sulle condizioni di traffico, permettendo di evitare i tratti autostradali più affollati. In definitiva, evitare le code al casello è una questione di organizzazione e di tecnologie. Ad oggi il sistema più efficace in assoluto rimane il telepedaggio, che consente appunto di saltare la coda in qualsiasi condizione.