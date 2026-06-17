Quando si scopre di avere il colesterolo alto, una delle prime domande che ci si pone riguarda i formaggi. Molte persone eliminano completamente latticini e formaggi dalla propria alimentazione convinte che siano tutti nemici del cuore. In realtà la situazione è più complessa.

Non tutti i formaggi hanno lo stesso impatto sul profilo lipidico e, soprattutto, non tutti contengono la stessa quantità di grassi saturi e sale. Alcuni prodotti possono trovare spazio all’interno di una dieta equilibrata, mentre altri dovrebbero essere consumati con maggiore moderazione, soprattutto da chi ha livelli elevati di colesterolo LDL, il cosiddetto “colesterolo cattivo”.

Le più recenti evidenze scientifiche mostrano infatti che il rapporto tra formaggi e salute cardiovascolare è meno semplice di quanto si pensasse fino a qualche anno fa. A fare la differenza sono il tipo di formaggio, la quantità consumata e il contesto generale della dieta.

Perché i formaggi possono influire sul colesterolo

I formaggi contengono nutrienti preziosi come proteine ad alto valore biologico, calcio, fosforo e vitamine del gruppo B. Tuttavia molti di essi apportano anche quantità significative di grassi saturi.

Le linee guida della maggior parte delle società scientifiche raccomandano di limitare l’assunzione di grassi saturi perché un consumo eccessivo può favorire l’aumento del colesterolo LDL, uno dei principali fattori di rischio cardiovascolare.

Ma negli ultimi anni i ricercatori hanno scoperto che non conta soltanto la quantità di grassi saturi presenti in un alimento. Conta anche la cosiddetta “matrice alimentare”, cioè il modo in cui nutrienti e componenti del cibo interagiscono tra loro durante la digestione.

Uno studio pubblicato sull’American Journal of Clinical Nutrition dal gruppo di ricerca dell’Università di Copenhagen ha osservato che il formaggio stagionato produce effetti sul colesterolo LDL diversi rispetto al burro, pur contenendo quantità simili di grassi saturi. I partecipanti che consumavano formaggio presentavano livelli di LDL inferiori rispetto a chi assumeva burro. Questo suggerisce che il calcio e altri composti presenti nel formaggio possano influenzare l’assorbimento dei grassi nell’intestino.

Ciò non significa che i formaggi siano “liberi”, ma che il loro effetto dipende da numerosi fattori.

I formaggi che andrebbero limitati maggiormente

Chi soffre di colesterolo alto dovrebbe prestare particolare attenzione ai formaggi più ricchi di grassi saturi e sodio.

Tra questi rientrano soprattutto i formaggi molto stagionati. Il pecorino romano, ad esempio, è uno dei prodotti con il più elevato contenuto di sale e una quota importante di grassi saturi. Anche alcuni provoloni stagionati, caciocavalli molto maturi e formaggi di fossa possono rappresentare una fonte significativa di grassi da consumare con moderazione.

Il problema non è soltanto il colesterolo. Molti di questi prodotti apportano elevate quantità di sodio che, nel lungo periodo, possono contribuire all’aumento della pressione arteriosa, altro fattore di rischio cardiovascolare.

Anche mascarpone, formaggi spalmabili molto grassi e alcuni formaggi doppi o tripli grassi meritano particolare attenzione. Pur essendo spesso utilizzati in piccole quantità, hanno una concentrazione lipidica molto elevata.

Parmigiano e Grana: davvero sono un problema?

Parmigiano Reggiano e Grana Padano vengono spesso messi sul banco degli imputati quando si parla di colesterolo. In realtà gli esperti invitano a fare una distinzione importante.

Si tratta certamente di formaggi stagionati e relativamente ricchi di grassi saturi, ma il loro utilizzo abituale è spesso limitato a piccole quantità come condimento.

Una porzione di circa 20-30 grammi aggiunta a un piatto di pasta o a un’insalata apporta una quantità di grassi molto diversa rispetto a una porzione abbondante consumata come secondo piatto.

Inoltre alcuni studi suggeriscono che i peptidi bioattivi sviluppati durante la lunga stagionatura possano avere effetti favorevoli sul metabolismo cardiovascolare.

Per questo motivo i nutrizionisti generalmente non consigliano di eliminare completamente Parmigiano e Grana, ma di controllarne le quantità e inserirli all’interno di un’alimentazione equilibrata.

I formaggi che possono essere preferiti più spesso

Se l’obiettivo è ridurre l’apporto di grassi saturi, alcune tipologie risultano generalmente più favorevoli.

La ricotta vaccina contiene meno grassi rispetto a molti formaggi stagionati e rappresenta una buona fonte proteica. Anche fiocchi di latte, primo sale e alcuni formaggi freschi magri possono essere consumati con maggiore frequenza.

La mozzarella merita un discorso a parte. Sebbene non sia un alimento “light”, contiene in genere meno grassi rispetto a molti formaggi stagionati. Scegliere porzioni adeguate permette di inserirla nella dieta anche in presenza di colesterolo elevato.

Lo yogurt greco naturale e altri latticini fermentati rappresentano spesso alternative interessanti per aumentare l’apporto proteico senza eccedere con i grassi saturi.

La quantità conta più del singolo alimento

Uno degli errori più comuni consiste nel concentrarsi esclusivamente sul singolo cibo senza considerare il quadro generale.

Mangiare una piccola porzione di formaggio stagionato due volte a settimana non ha lo stesso impatto di consumare quotidianamente formaggi, salumi, carni lavorate e prodotti ricchi di grassi saturi.

Secondo le indicazioni della dieta mediterranea, il consumo di formaggi dovrebbe essere moderato e inserito all’interno di un’alimentazione ricca di verdure, legumi, cereali integrali, pesce, frutta secca e olio extravergine d’oliva.

Uno studio pubblicato sull’European Heart Journal ha evidenziato come i modelli alimentari ispirati alla dieta mediterranea siano associati a una significativa riduzione del rischio cardiovascolare e a un miglior controllo dei livelli di colesterolo.

Questo dimostra che non esiste un singolo alimento capace di determinare da solo il successo o il fallimento della dieta.

Il ruolo delle fibre nel controllo del colesterolo

Se si consumano formaggi, può essere utile abbinarli ad alimenti ricchi di fibre. Le fibre solubili presenti in legumi, avena, orzo, mele e verdure aiutano infatti a ridurre l’assorbimento del colesterolo a livello intestinale.

Per questo motivo una porzione di formaggio accompagnata da un’insalata abbondante o da verdure di stagione rappresenta una scelta migliore rispetto al consumo isolato.

Gli esperti sottolineano che il vero alleato contro il colesterolo alto non è l’eliminazione drastica di un singolo alimento, ma l’equilibrio complessivo della dieta.

Serve eliminare tutti i formaggi?

La risposta, nella maggior parte dei casi, è no. Le principali società scientifiche concordano sul fatto che chi ha il colesterolo alto non debba necessariamente rinunciare ai formaggi. È però importante scegliere con attenzione le tipologie, controllare le porzioni e limitare i prodotti più ricchi di grassi saturi e sale.

I formaggi molto stagionati e particolarmente grassi meritano maggiore prudenza, mentre ricotta, fiocchi di latte, mozzarella e altri formaggi freschi possono essere inseriti più facilmente in un’alimentazione equilibrata.

La strategia più efficace resta quella suggerita dagli esperti di nutrizione: meno eccessi, più varietà e una dieta prevalentemente basata su alimenti vegetali. In questo contesto anche il formaggio può trovare il proprio spazio senza diventare un ostacolo al controllo del colesterolo.