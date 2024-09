Colesterolo, quante noci mangiare al giorno per combatterlo

Per abbassare il colesterolo si possono mangiare delle noci ogni giorno, ma attenzione al numero! Ecco cosa consigliano gli esperti.

Così come altri tipi di frutta secca le noci sono da considerare come alimenti molto preziosi per la salute umana, in particolare sono utili per abbassare i livelli di colesterolo nel sangue e migliorare il sistema cardiovascolare.

Ovviamente non bisogna esagerare, quindi non dovete abbuffarvi di noci pensando di migliorare la vostra condizione, se soffrite di colesterolo alto. Bisogna avere un po’ di buonsenso per evitare di creare degli squilibri.

Come sempre confrontarsi con un medico o un nutrizionista può essere molto utile prima di prendere qualsiasi decisione che riguarda un cambiamento della propria alimentazione. Comunque è utile sapere che da alcuni studi è emerso che le noci fanno davvero bene. Vediamo allora nel dettaglio quante noci mangiare per abbassare il colesterolo.

Perché è utile mangiare noci per combattere il colesterolo e qual è la dose consigliata

Le noci sono benefiche e inserirle nella propria alimentazione quotidiana non può che fare bene. Essendo tra gli alimenti più ricco di acidi grassi omega-3 hanno delle proprietà molto preziose che aiutano a pulire le arterie dal colesterolo.

Sono diversi gli studi svolti in tal senso, gli acidi grassi buoni aiutano a ripulire e a proteggere il tessuto che forma la parte interna dei vasi sanguigni, migliorando così la circolazione e la salute del cuore.

Se quindi volete scongiurare il rischio di problemi inerenti un alto livello di colesterolo cattivo nel sangue basta assumerne una porzione al giorno di questa preziosa frutta secca in guscio.

Ma quante noci occorre mangiare per abbassare i livelli di colesterolo e ridurre il rischio di malattie cardiovascolari? Dagli studi condotti dai ricercatori dell’Hospital Clínic di Barcellona in Spagna, finanziato dalla California Walnut Commission, è emerso che un consumo quotidiano di 60 gr di noci intere o di 2 cucchiai di burro di noci sono in grado di abbassare i livelli del colesterolo LDL (colesterolo cattivo), riducendo il rischio di malattie cardiovascolari, come infarto e ictus.

In effetti una quantità che va dai 40 agli 80 gr di noci al giorno è ottimale se inserita in una dieta equilibrata, e porta a un calo del colesterolo LDL (cattivo) di circa 8-12 mg/dL, mantenendo sostanzialmente invariati i valori del colesterolo buono. Anche perché i sintomi del colesterolo alto potrebbero essere mal interpretati.

Ad ogni modo è sempre bene rivedere un po’ tutto il menu se si vuole migliorare il benessere del corpo e dello spirito. Allora ecco che sapere quali sono i cibi da evitare con il colesterolo alto può essere un valido aiuto.