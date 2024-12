C’è un accessorio da cui non si separano mai le donne? Sì, in effetti: la borsa. Non è solo funzionale, ma è anche ideale per definire qualsiasi look e per dare quel tocco in più a ogni outfit.

Naturalmente abbinare la borsa non è così facile né semplice: prima di tutto, ne esistono tantissimi modelli, da quella formato shopping fino alle pochette e clutch, ideali per una serata formale e galante. Abbiamo pensato di offrire una guida su come abbinare le borse da donna: dobbiamo prendere in considerazione fattori come il look indossato, il colore, le scarpe, ma anche le dimensioni e la forma dell’accessorio.

Come abbinare la borsa al vestito: i consigli basic

Saper scegliere il colore adatto dà una marcia totalmente diversa al look: può essere elegante, formale, sportivo, chic o casual, ma l’accostamento delle tonalità è essenziale per evitare un piccolo pasticcio fashion.

Generalmente, i colori più facili da indossare e da mixare sono il nero e il bianco, o ancora il rosso e blu, ma per ogni capo dobbiamo fare una valutazione ben precisa.

Se vogliamo indossare un outfit che va bene per il giorno e per la sera, optiamo per una borsa rossa e capi bianchi, neri, blu scuro o marroni. Al contrario, la borsa blu è versatile, ma non va mai sfoggiata insieme a un vestito nero.

Questo accessorio deve assolutamente completare l’outfit ma deve anche rispondere alle nostre esigenze, sia di stile quanto per l’utilizzo. Di solito, infatti, quando stiamo per acquistare una nuova borsa, dobbiamo chiederci per cosa la useremo.

È possibile vivacizzare un outfit, certo, ma non dimentichiamo che l’effetto cromatico non deve mai risultare eccessivo.

Come abbinare la borsa alle scarpe

L’abbinamento di borse e scarpe? Non è così facile come potremmo credere. Per esempio, un grande classico è sceglierle dello stesso colore: un’opzione che possiamo definire basic, senza eccessi, ma l’errore è dietro l’angolo.

In alcuni casi il ton sur ton vince sempre: scegliere due colori ma di tonalità diverse aiuta a definire un outfit ben strutturato. La regola della stessa sfumatura vale, tuttavia, per quelle più strong, come giallo o blu elettrico, o per chi ama i look monocromatici.

Oltre ai colori, bisogna assolutamente prendere come punto di riferimento le stampe e le fantasie. Tutto deve sempre risultare armonico e coerente nell’insieme, quindi non possiamo esagerare.

Anche le occasioni contano molto, soprattutto perché se dobbiamo andare a fare shopping magari ci occorre una borsa di grandi dimensioni, così da avere spazio extra per i nostri acquisti.

Al contrario, se abbiamo in previsione di andare a una serata galante, una pochette o clutch, piccola e di qualità, fa la differenza: possiamo portare con noi tutto il necessario, senza strafare.

Un altro tip è di puntare alle differenze, ma questa volta ci riferiamo ai materiali. Il total black è austero come outfit, ma possiamo ravvivare lo styling con una borsa in pelle e scarpe in vernice rosse.

Abbinare borse e scarpe di colori diversi

Abbinare borse e scarpe di colori diversi? È il modo ideale per creare contrasto. In tal caso vince la nostra immaginazione, ma cerchiamo di non esagerare. Alcuni suggerimenti da prendere come ispirazione:

● Beige e bordeaux , per un contrasto elegante;

, per un contrasto elegante; ● Nero e oro , per un tocco chic;

, per un tocco chic; ● Blu navy e oro , per un look vivace;

, per un look vivace; ● Verde oliva e marrone , per chi ama i colori naturali;

, per chi ama i colori naturali; ● Bianco e argento , per un outfit minimal;

, per un outfit minimal; ● Rosa e grigio , per un look di ispirazione romantica;

, per un look di ispirazione romantica; ● Giallo e nero , per un contrasto davvero audace;

, per un contrasto davvero audace; ● Rosso e nude , per bilanciare i colori;

, per bilanciare i colori; ● Arancione e blu , un abbinamento energico e moderno;

, un abbinamento energico e moderno; ● Viola e verde smeraldo, ma solo per chi ama osare.

In questo caso, però, ricordiamo di abbinare il colore della borsa all’outfit, mentre le scarpe a contrasto: vale sia per la tonalità quanto per materiale o stile.

Come abbinare una borsa colorata?

Tutto dipende dal look che desideriamo indossare. Le tonalità neutre sono le più facili da abbinare: capi di abbigliamento bianchi, beige, neri o grigi si sposano alla perfezione con un colore in contrasto. Facciamo un esempio: una borsa da donna rossa con un look total black? Abbinamento azzeccato.

Potrebbe essere utile un richiamo cromatico: se la nostra borsa è gialla, possiamo riprendere la medesima tonalità per le scarpe, per i foulard o i guanti. Un’armonia visiva senza eccessi è la soluzione migliore.

Un contrasto accattivante, invece, è possibile unicamente seguendo la ruota cromatica: borsa gialla e vestito blu. Ma l’importante è non osare eccessivamente con il resto degli accessori.

Se desideriamo indossare dei capi a fantasia, è meglio selezionare una tonalità che richiami visivamente il tutto: amiamo le stampe floreali? Una borsa verde è particolarmente indicata.

Sono tre gli errori da evitare assolutamente, in ogni caso: abbinare colori strong insieme, propendere per la medesima tonalità per ogni capo e accessorio e trascurare il contesto, che può essere formale o informale.

3 look da copiare

Infine, per aiutarvi a scegliere, abbiamo pensato di suggerire 3 look, tra chic, casual e sporty. Per chi ama l’eleganza, allora una borsa a mano in pelle con linee pulite e colori neutri, come nero, beige o borgogna, da abbinare a un blazer strutturato, pantaloni sartoriali e décolleté è ideale: il tocco in più è dato dai gioielli minimal e dalla camicia di seta.

E per il look casual? Abbiamo la soluzione: borsa a tracolla o shopper, magari da indossare con jeans, t-shirt oversize e sneakers bianche. La borsa, in tal caso, deve essere di un colore vivace, o comunque una stampa che dona personalità. In autunno, possiamo anche abbinare un trench leggero o una giacca di jeans.

Uno zainetto o marsupio, invece, sono perfetti per i look sporty: per vibes moderne, giochiamo con felpe oversize, leggings e scarpe da running. Il set coordinato con crop top e joggers, invece, è semplice, funzionale, ma soprattutto trendy.

Ci sentiamo di dare un consiglio finale, ovvero quello di sbizzarrirsi: è vero che dobbiamo creare un outfit che risulti armonico, ma non dimentichiamo che la moda ci permette di esprimere la nostra personalità e creatività.