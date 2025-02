Una piccola guida sulla “modalità delfino” di WhatsApp. Cos’è, a cosa serve e soprattutto quale procedura seguire per attivarla.

Da sempre il delfino esercita una irresistibile attrazione sull’uomo, specialmente sui più piccini. Questo mammifero acquatico è in grado di nuotare e saltare all’improvviso fuori dall’acqua. L’aspetto simpatico del delfino non deve farci dimenticare la dentatura molto sviluppata di questo animale marino appartenente al gruppo dei cetacei, lo stesso delle balene e delle focene.

Attualmente sono conosciute circa 40 specie di delfini, quasi tutte di acqua marina. Fanno eccezione infatti 5 specie di delfini d’acqua dolce. Come detto i delfini sono mammiferi, per quanto la loro forma rimandi sicuramente a quella dei pesci. Il che significa che questi cetacei respirano come noi umani, visto che sono dotati di polmoni (e non di branchie come quelle dei pesci).

I delfini sono molto intelligenti e estremamente socievoli, oltre ad avere una grande capacità di apprendimento. A renderceli tanto simpatici è sicuramente la forma del muso (chiamato rostro) che li fa sembrare sempre impegnati a sorridere. Insomma: sono tanti i motivi per voler attivare la “modalità delfino” su WhatsApp. Ecco come si fa e a cosa serve.

Modalità delfino di WhatsApp, come attivarla

Innanzitutto sarà bene capire cos’è la modalità delfino di WhatsApp. Diciamolo subito: si tratta semplicemente di apportare una modifica grafica all’icona di WhatsApp. Parliamo in sostanza di un cambiamento estetico che consentirà agli utenti di sostituire l’icona della piattaforma di messaggistica con un’immagine che rimanda al simpaticissimo cetaceo con la pinna.

Una doverosa avvertenza: non ci riferiamo a una funzionalità ufficiale di WhatsApp ma a un “ritocco” soltanto grafico che non va a modificare in alcun modo le funzioni della famosa applicazione di messaggistica istantanea. Potremo attivare la modalità delfino ricorrendo a un’altra app ovvero il programma Nova Launcher, in grado di personalizzare diversi aspetti dei telefoni, a partire dai loghi delle icone.

Un semplice cambio di look, in sostanza. Per l’attivazione della modalità delfino su WhatsApp dovremo procedere così. Prima di tutto bisognerà scaricare e lanciare Nova Launcher. Da internet dovremo aver salvato prima l’immagine di un delfino (in formato PNG e trasparente), ma volendo potremo crearla anche con l’intelligenza artificiale. Ora ci basterà cliccare sull’icona di WhatsApp per circa due secondi.

Così facendo ci apparirà un menu mobile. Selezioniamo “Modifica” dal menu e clicchiamo nuovamente sul logo dell’applicazione. A questo punto sarà sufficiente selezionare “Applicazioni” e poi “Foto”. Il passaggio successivo sarà quello di caricare l’immagine del delfino. Infine clicchiamo su “Fine” e vedremo che il logo di WhatsApp avrà lasciato spazio a un simpatico delfino.