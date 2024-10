Come capire se gli piaci veramente: i 5 segnali

Esistono dei segnali per capire con certezza che siete riuscite a fare breccia nel suo cuore o che per lo meno gli piacete davvero? Sì, non resta che scoprirli per togliersi ogni dubbio.

All’inizio di una storia, quando ancora nemmeno voi sapete se c’è davvero qualcosa di speciale tra di voi oppure no, con tutta probabilità stare ore e ore a chiedervi se davvero lui è interessato, se gli piacete sul serio, se avete qualche speranza di portare a casa il risultato… Scherzi a parte, ci sono dei segnali che possiamo definire inequivocabili che possono sfatare ogni dubbio.

Ecco allora una piccola guida su come capire se piacete veramente all’uomo che vi interessa per evitare di farsi film inutili e sperare in un happy end che non avverrà mai.

I cinque segnali che aiutano a capire che lui è davvero interessato

Nei rapporti amorosi la variabile è sempre da considerare, non si può parlare per regole fatte, ci sono troppi relativismi di cui tenere conto, ad ogni modo per capire se piacete a un uomo ci sono tanti segnali che potete cogliere. Vi basta interpretarli nella maniera corretta, non è sempre facile ma ci si può provare. D’altronde se state leggendo questa piccola guida vuol dire che ci state mettendo l’impegno per farlo, se non altro.

Partiamo da quando ancora non avete alcuna confidenza con la persona in questione, di sicuro gli piacete prima di tutto se vi guarda spesso e con insistenza. Magari con uno sguardo un po’ ammiccante e a volte accenna pure a un sorriso. Sembra ovvio ma è proprio così.

Quando poi, una volta che vi siete scambiati i numeri di telefono, vi scrive dei messaggini carini e simpatici senza aspettare troppo per rispondere dopo che avete a vostra volta messaggiato, c’è qualcosa che sta nascendo. Se poi si sforza di colpirvi e di farvi sorridere, allora vuol dire che prova un interesse, questo è chiaro.

Le donne spesso non si accorgono di essere corteggiate perché tanti uomini non riescono a essere proprio sinceri, molte volte vorrebbero dichiararsi e invece trattano con sufficienza credendo che apparire superiori possa risultare vincente in fatto di conquiste. Ad ogni modo se l’uomo in questione arrossisce se vi vede o balbetta, vuol dire che gli piacete.

Infine cerca il contatto fisico con ogni scusa possibile, anche abbassando il tono della voce per farvi avvicinare, allora è evidente che siete proprio la persona che gli piace di più.