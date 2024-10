Come capire se qualcuno ti sta mentendo: ecco i 5 segnali inequivocabili

Ci sono degli atteggiamenti molto chiari che smascherano una persona che dice bugie, ecco come capire se chi avete davanti mente.

Osservando con molta attenzione una persona che sta parlando con voi potete capire se vi sta mentendo oppure se sta dicendo la verità, ci sono infatti dei segnali molto precisi che basta intercettare per togliersi ogni dubbio.

Anche se una persona è molto abile con le parole, potete capire se davanti a voi c’è un bugiardo analizzando il linguaggio del corpo. Infatti le persone che non dicono la verità tendono a parlare molto e inserire nelle descrizioni tanti particolari con lo scopo di intontire chi le ascolta e far credere che le loro parole siano veritiere. Nonostante questo, il corpo manda segnali che potete osservare e tradurre. Andiamoli a scoprire di seguito.

Come capire se una persona sta mentendo

Avere a che fare con dei bugiardi non piace a nessuno, eppure tutti nel corso della vita li incontrano sul loro cammino anche se non è facile individuarli. Infatti non si può mai avere la certezza totale che chi vi parla sia onesto. Ad ogni modo sapere come interpretare certi atteggiamenti può aiutare a capire se qualcuno sta mentendo. Ecco i dettagli a cui fare attenzione.

Per riconoscere un bugiardo dovete prestare attenzione a come respira. La sua respirazione potrà apparire più pesante perché di fatto è teso e nervoso e il respiro un po’ affannoso è indice di un certo disagio da parte sua.

Osservate lo sguardo, in generale le persone che dicono bugie vi fissano insistentemente perché vorrebbero avere il controllo su di voi e manipolarvi. Quindi diffidate da chi non distoglie mai lo sguardo. Altra caratteristica dei mentitori è chiudere gli occhi per uno o due secondi.

I movimenti repentini della testa sono un altro segnale, specialmente se arrivano dopo che avete posto una domanda diretta. Se poi ostentano sempre un sorriso smagliante, o meglio dei sorrisetti nervosi e continui mentre parla con voi, allora è probabile che siano movimenti involontari dovuti all’ansia. Allo stesso modo possono toccarsi nervosamente la bocca, la fronte o il naso, e inumidire spesso le labbra con la lingua.

Se chi vi sta di fronte non muove mai il corpo, non gesticola, probabilmente è impegnato a dirvi una menzogna, ma anche chi si agita troppo può nascondere la verità. Il tono di voce in genere si alza quando si dicono le bugie e le persone tendono a ripetere le stesse frasi, in modo da essere più convincenti ai vostri occhi.