Come capire se una persona ti detesta: le 10 frasi

Ecco come capire se una persona vi odia e non vi sopporta anche se dice di essere vostra amica, se vi detesta di solito pronuncia queste dieci frasi, tenetele sempre a mente!

A volte coloro che dicono di essere dalla vostra parte non lo sono davvero, magari fingono per un motivo di cui solo loro sono a conoscenza e nonostante provino a nascondere o mascherare i loro veri sentimenti, questi escono fuori attraverso le parole.

Quindi la prossima volta fate più attenzione, se vi sentite a disagio e soprattutto se udite una o più di queste frasi che si ripetono spesso durante la conversazione, allora potete seriamente cominciare a preoccuparvi. Con tutta probabilità questa persona vi detesta.

Le dieci frasi che vi fanno capire che una persona vi detesta

Sto scherzando. Se una persona si rivolge a voi dicendo delle cose offensive e subito dopo la butta sul ridere dicendo “sto solo scherzando” con tutta probabilità prova una forte antipatia contro di voi ed è anche un po’ vile. Perché nasconde dietro una battuta umoristica la verità che pensa e che non ha il coraggio di dire.

Sei troppo sensibile. In genere chi dice questa frase, magari dopo un confronto in cui avete manifestato di essere feriti, vuole sminuire le vostre emozioni. La persona non ha empatia verso i vostri sentimenti e dice che siete troppo sensibili perché reagite male a un commento, esagerando.

Tu fai sempre, tu non fai mai. Generalizzare in negativo i vostri comportamenti è indice di grande risentimento.

Niente di personale. Una frase che vuole rendere meno pesante la critica ma che segue subito dopo cercando di calmare anche una vostra possibile reazione.

Non ricordo di avertelo chiesto. Nessuno vorrebbe sentirsi dire una frase del genere, significa che della vostra opinione questa persona ne fa volentieri a meno, e che il vostro intervento è giudicato, nel migliore dei casi, assolutamente inutile e inopportuno.

L’ho già detto prima. O come ho detto prima, implica il fatto che questa persona sta perdendo la pazienza con voi e che è annoiato dal dover ripetere di nuovo una spiegazione.

Se fossi in te. O al posto tuo farei così, indica che la persona vi disprezza e pensa che il suo modo di agire sia migliore.

Non mi serve la tua opinione. Più o meno stesso discorso fatto finora, a questa persona state antipatici.

Poi non venire a piangere da me. La persona che dà un suggerimento ma che non incontra la vostra approvazione può rispondere così se non ha fiducia nelle vostre capacità.

Non è niente di speciale. Se avete avuto un successo nella vita e la persona non partecipa alla vostra gioia e vi dice che in fondo non è niente di speciale, allora vi odia.