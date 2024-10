Come conservare sotto vuoto, attenzione a questi pericoli

Come conservare sotto vuoto i cibi per poter mettere tutto in dispensa e farli durare più a lungo, fate attenzione a questi pericoli.

Spesso per fare in modo che gli alimenti si possano tenere per diversi mesi in dispensa si ricorre alla pratica del sottovuoto. Questo si può ottenere in modo facile e veloce con uno strumento apposito che aspira l’aria dai sacchetti in cui avete riposto il cibo.

Si tratta di un elettrodomestico di sicuro molto utile, soprattutto se si ha una famiglia numerosa, perché garantisce la bontà dei cibi sia cotti che crudi a lungo, e consente di risparmiare e di non fare sprechi in cucina.

Un altro metodo consiste nel creare il sottovuoto dentro ai barattoli di vetro delle classiche conserve della nonna. Ci soffermiamo soprattutto su questo sistema, andandone a vedere tutti i dettagli e le cose da fare o da evitare per avere un risultato perfetto.

Come conservare sottovuoto a caldo con la bollitura

Sono tantissime le ricette di conserve, sia dolci che salate, che si possono realizzare in casa, ma bisogna stare attenti a evitare contaminazioni batteriche che possono poi recare un danno alla salute.

Prima di tutto dovete sempre bollire i barattoli di vetro per almeno trenta minuti, fateli asciugare a testa in giù o usate un panno di carta usa e getta che non lascia pelucchi. Potete scaldarli all’esterno con acqua calda prima di mettere cibi caldi per evitare rotture.

Quando preparate delle confetture o delle marmellate con lo zucchero, visto che questo ingrediente svolge azione conservante, potete seguire il metodo a caldo, mentre con altri tipi di conserve sarà meglio usare il metodo di pastorizzazione con la bollitura. Vediamo in cosa consistono.

Come creare il sottovuoto a caldo

Questo metodo è facilissimo, dopo aver riempito il barattolo lasciando un centimetro dal bordo bisogna chiudere il tappo normalmente e capovolgere il vasetto. Dopo circa venti minuti controllate premendo sul coperchio che non ci sia l’effetto “clic clac” dopodiché riponete in dispensa in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.

Come creare il sottovuoto con la bollitura

Facendo bollire i vasetti con dentro i cibi procedete a pastorizzare e creare il sottovuoto. Riempite dunque i barattoli con la conserva desiderata, avvitate i coperchi, avvolgete ogni barattolo in un canovaccio e ponete in una pentola.

Coprite con acqua a temperatura ambiente e portate a ebollizione, in genere trenta minuti sono sufficienti. Spegnete il fuoco e lasciate raffreddare i vasetti nell’acqua prima di estrarli, asciugarli e riporli in dispensa.