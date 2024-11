Come coprire i capelli bianchi con un ingrediente naturale che tutti abbiamo in casa

C’è un modo per coprire i capelli bianchi con un ingrediente naturale che probabilmente avete già in casa, vale la pena provare.

La crescita dei capelli bianchi può rappresentare un disagio per molte persone e se anche voi siete afflitti da questo “problema” potete optare per i rimedi naturali, i metodi della nonna sono sempre efficaci, sono naturali e hanno un costo contenuto.

Di seguito potete scoprire come coprire i capelli bianchi con un ingrediente naturale che potete trovare in dispensa.

Quale ingrediente naturale usare per coprire i capelli bianchi

È possibile coprire i capelli bianchi senza andare dal parrucchiere ma usando dei prodotti naturali che vi consentono di evitare di impiegare i prodotti chimici che possono danneggiare il capello.

Infatti prima di iniziare a tingere i capelli in modo permanente, specialmente se la chioma interessata è poca, potete fare delle prove e ricorrere a dei semplici rimedi naturali per risolvere il problema temporaneamente e fino a quando poi si rivelerà necessaria la colorazione professionale con tinte apposite.

Le possibilità sono molte, potete usare sia del caffè o del cacao ma anche le foglie di salvia o il rosmarino e persino il tè nero. E proprio con questo ingrediente vediamo di seguito come fare per colorare i capelli bianchi in modo naturale senza spendere soldi dal parrucchiere.

Infatti il tè nero è ricco di pigmenti naturali che sono in grado di coprire i capelli bianchi in modo semplice ed efficace. Questo ingredienti è ideale se avete una chioma castana.

Questo è il procedimento da seguire per ottenere una tintura del tutto naturale. Prima di tutto preparate un normale infuso immergendo delle bustine di tè nero in acqua all’interno di un pentolino. Potete usare anche le foglie essiccate comprare in erboristeria. L’acqua da utilizzare sarà un litro per ottenere un buon risultato.

Portate il pentolino sul fuoco e portate l’acqua a ebollizione, quindi lasciate cuocere per circa trenta minuti. Trascorso questo tempo spegnete il fuoco e lasciate raffreddare. Fate riposare il decotto per tutta la notte. A questo punto potete filtrare l’acqua eliminando le bustine di tè o le foglie.

Immergete i capelli nell’acqua e bagnate sia le punte che la ricrescita con questa soluzione, quindi lasciate in posa per circa un’ora abbondante. In seguito potete risciacquare con acqua e lavare i capelli con un normale shampoo. Un altro metodo è fare prima lo shampoo e poi risciacquare con l’infuso di tè nero. L’applicazione si può ripetere una volta a settimana.