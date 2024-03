Come creare un CV professionale con CVFacile

Il CV professionale si distingue nettamente da quello standard: si tratta di una versione più completa e raffinata il cui obiettivo è promuovere il candidato evidenziando le sue qualità. Per semplificare potremmo dire che funziona come una sorta di pubblicità mirata a valorizzare il percorso professionale della persona. Il processo segue uno schema dettagliato, progettato per adattarsi alle specifiche competenze e abilità. Questa tipologia di curriculum si rivolge principalmente a due tipologie di lavoratori: a chi possiede una vasta esperienza e competenza in settori specifici e a chi presenta un profilo atipico, come creativi o coloro che cercano una posizione non convenzionale. Se pensate di entrare in queste categorie create il vostro CV con cvfacile.com: seguendo gli step potrete realizzare qualcosa che catturi l’attenzione giusta supportati da un team di esperti!

Oltre a enfatizzare l’esperienza e le competenze, il CV professionale mira a dimostrare che il candidato si colloca nella “serie A” dei professionisti, valorizzando la capacità di realizzare grandi risultati. L’approccio deve essere distintivo nella presentazione strutturata, nella precisione, nel design e, soprattutto per i profili atipici, nell’originalità, senza tuttavia trasmettere un tono eccessivamente presuntuoso.

Come si crea un CV professionale?

Quali sono le sezioni che devono essere incluse e come si crea un CV professionale? Vi sono quattro parti che sono importanti da compilare in base alle proprie capacità e specialità. Per mantenere il CV attraente, i titoli, sottotitoli e categorie devono essere brevi e chiari, suscitando l’interesse del recruiter e agevolando la consultazione del documento. L’obiettivo è evitare che il curriculum risulti “ingombrante”, assicurando chiarezza e facilità di riferimento alle sezioni di maggiore interesse.

Ma quali sono le sezioni più importanti da compilare? Ecco le quattro principali consigliate da CVFacile:

● sezione obiettivo: consiste in una breve introduzione dove indicare le motivazioni che hanno spinto ad inviare la candidatura. Per fare un paragone è come l’oggetto di una mail, ed è spesso utilizzata per dimostrare di avere una buona conoscenza nel lavoro;

● sezione formazione: qui viene presentato il percorso formativo con dettagli dei vari diplomi ottenuti e l’eventuale preparazione agli esami o concorsi. È un’area indicata per candidati con meno di 10 anni di esperienza lavorativa;

● sezione esperienze professionali: prevede un elenco dettagliato delle diverse posizioni ricoperte indicando aziende, sfide e risultati ottenuti;

● sezione competenze: di estrema importanza, prevede la descrizione tramite parole chiave di competenze professionali, il know-how e le capacità interpersonali.

In conclusione, il CV professionale di un principiante dovrebbe limitarsi a una sola pagina, mentre quello di un esperto con 15 o 20 anni di esperienza può estendersi facilmente a 2 pagine. Per la creazione di un curriculum professionale, CVFacile.com offre consigli mirati per garantire un documento impeccabile. Ad esempio è buona norma, nonostante non sia obbligatorio, fornire una foto: i recruiter mostrano preferenza nel associare un volto a un profilo. È anche possibile includere un portfolio e una lettera di presentazione che possono arricchire le informazioni che comunque devono essere abbastanza brevi.