Come eliminare la puzza di sudore dalle lenzuola: il trucco che farà profumare di buono la camera

La puzza di sudore sulle lenzuola è davvero fastidiosa: con questi trucchetti si sentirà solo profumo di buono.

Il caldo, soprattutto quello con cui stiamo convivendo da settimane, non è decisamente piacevole. Non solo ci fa sentire stanchi, spossati e con poca voglia di fare tutto, ma ci fa anche sudare in modo sconsiderato. Un sudore che si attacca addosso e a tutto quello con cui entrerà in contatto.

I vestiti non avranno sicuramente un buon odore a fine giornata e la stessa cosa vale anche per la biancheria da letto. Infatti, salvo rarissime eccezioni, si suderà particolarmente anche in piena notte. Questo fenomeno non solo andrà ad inficiare sulla buona qualità del sonno, sottoponendoci a continui risvegli, ma andrà anche a rendere le lenzuola più sporche rapidamente.

Per non parlare poi del cattivo odore che potrebbero emanare. Nulla di piacevole, insomma, ma fortunatamente anche a questo c’è rimedio e basterà davvero poco per rendere non solo il letto, ma anche l’intera camera da letto super profumata.

I trucchi da seguire per eliminare rapidamente la puzza di sudore dalle lenzuola: la differenza sarà lampante

Un letto scomodo, sporco o peggio ancora che emana cattivo odore, non è di certo un giaciglio sicuro su cui dormire e riposare. In estate, poi, la situazione sembra peggiorare notevolmente, dove l’afa notturna rende tutto ancora più complicato.

Proprio per questo, non solo è importante cambiare spesso la biancheria da letto, ma è indispensabile seguire alcuni piccoli trucchi per eliminare del tutto il cattivo odore. Poche mosse, che faranno subito notare la differenza.

La prima regola per profumare la biancheria da letto è quella di usare la temperatura giusta per lavare le lenzuola. Infatti, un ciclo di lavaggio a freddo non andrebbe ad eliminare il problema anzi, lo accentuerebbe ancora di più. Altro trucchetto è quello di usare del bicarbonato sia in lavatrice che sul materasso.

Basterà aggiungerlo al classico detersivo e avviare un ciclo di lavaggio da 40° in su. Per il materasso invece, si dovrà versare uno strato abbondante, lasciare agire per circa 30 minuti e poi aspirare con la scopa elettrica. Un altro rimedio è quello di aggiungere delle gocce di Tea Tree Oil sempre in lavatrice.

Questo olio essenziale, oltre ad essere igienizzante ha anche la capacità di catturare i cattivi odori. Infine, ma non di certo per importanza, cambiare non solo le lenzuola ma anche copri federe, coprimaterasso ed eventuali topper. Basterà fare così per eliminare del tutto la puzza di sudore dalle lenzuola e dalla camera da letto.