Esiste una soluzione naturale per pulire e far brillare i mobili laccati senza alcuna fatica: in questo modo, la vostra casa sarà splendente.

Avere mobili laccati rende la casa elegante e raffinata ma spesso si rinuncia ad acquistarli per la fatica che si deve fare per pulirli. Non è facile, infatti, smacchiare mobili laccati perché basta anche il più piccolo errore come una quantità eccessiva di detersivo o acqua per rovinarli e lasciare quegli aloni che non vanno più via.

Tuttavia, esiste una soluzione naturale ed estremamente economica che consente di pulire i mobili laccati senza alcuna fatica. Il segreto, però, è seguire tutti i passaggi in modo minuzioso se si vuole avere un risultato ottimale.

La soluzione naturale ed economica per smacchiare i mobili laccati

Nessun detersivo e nessun prodotto chimico per la pulizia dei vostri mobili laccati. ciò che vi serve è semplicemente del sapone e dell’acqua. La prima cosa da fare, però, è eliminare la polvere con un panno in microfibra asciutto e pulito da passare sull’intera superficie per togliere ogni granello di polvere che, nella fase successiva, potrebbe graffiare i mobili.

Successivamente, prendete un pezzo di sapone di Marsiglia e scioglietelo in mezzo litro di acqua tiepida formando una soluzione omogenea che vi servirà per pulire tutti i vostri mobili. Il passaggio successivo prevede l’utilizzo di un panno in microfibra morbido e pulito: bagnatelo nella soluzione di sapone e acqua, strizzatelo bene e passatelo con delicatezza e movimenti leggeri su tutte le superfici del tavolo.

In questo modo, senza alcuna fatica, riuscirete a smacchiare tutti i mobili, compreso il tavolo della cucina. La pulizia, però, non finisce qui perché c’è un ultimo passaggio che, come svela Vivobenessere, è fondamentale per avere dei mobili puliti e brillanti come se fossero stati appena acquistati.

Dopo aver finito di pulire tutto con la soluzione naturale, dovete asciugare ogni angolo dei vostri mobili. Nessuna goccia d’acqua deve asciugarsi da sola. Prendete, dunque, un panno di cotone asciutto e tamponate bene tutta la superficie. Si tratta di pochi e semplici passaggi ma che sono fondamentali per poter avere dei mobili lucidi e brillanti.

Con il sapone di Marsiglia che si può utilizzare anche per altre pulizie domestiche, sarà davvero facile avere tutti i mobili della vostra casa sempre puliti e senza aloni come se fossero stati acquistati da pochi giorni. In più, risparmierete davvero tanto sull’acquisto dei vari detersivi.