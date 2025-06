Un piccolo rimedio per avere delle vetrate pulite e senza aloni, desiderio di tanti. Ecco in cosa consiste

La cura della propria casa è un dovere, ma anche un piacere. Un dovere perché, lo sappiamo, vivere in un’abitazione sporca, comporta rischi per la salute, oltre che, ovviamente, non essere gradevole né alla vista, né tantomeno all’olfatto.

Vivere trascurando le pulizie di casa, può causare il diffondersi di virus, agenti patogeni, allergie, irritazioni. Sono tutte cose da non sottovalutare. Per non parlare poi, dell’energia della casa: ogni volta che si rientrerà nella propria abitazione, l’umore sarà indubbiamente influenzato dal disordine.

Pulire casa, tuttavia, è anche un piacere, perché è vero che si fa fatica, soprattutto se si tratta di pulizie a fondo, ma il risultato è un’abitazione profumata, bella esteticamente, in cui è bello trascorrere le giornate, e magari invitare ospiti.

Quando si pulisce casa, ci sono angoli e aree che è importante curare a fondo, in modo che siano splendenti, come ad esempio, le vetrate. Esse sono l’affaccio sul mondo esterno, e se brillano, infondono un senso di bellezza non indifferente.

Il punto è che spesso, sui vetri, nonostante si faccia fatica a pulirli, si formano dei fastidiosi aloni, che compromettono il lavoro svolto. Ecco come fare per avere vetrate brillanti e senza aloni.

Pulizia dei vetri, così saranno splendenti

Basta davvero poco, per avere dei vetri brillanti e senza aloni. Tutto sta a procurarsi i giusti prodotti.

C’è tutto un processo dietro la pulizia dei vetri. Nello specifico, prima di procedere, è necessario dare una pulita a finestre e vetrate in modo frequente, come una volta al mese. È bene pulire i vetri nelle giornate nuvolose, in cui l’operazione riuscirà meglio, senza raggi solari che si riflettono su di essi.

Bisogna procurarsi un panno umido, per rimuovere lo sporco dagli infissi, e poi lavare con un prodotto specifico, a seconda del materiale di cui sono costituiti. Se avete infissi in PVC, potreste usare detersivo per piatti, sapone di Marsiglia se sono di legno, acqua calda e sgrassatore, se le finestre sono composte da alluminio.

Una volta che gli infissi sono sistemati, si può passare al lavaggio dei vetri, preparando un mix di acqua e aceto. Nel dettaglio, mettere 100 ml di aceto in un contenitore spray con mezzo litro d’acqua calda. Dopodiché, prendere un panno e pulire.

Bisogna ricordare che per pulire adeguatamente le vetrate, è necessario rimuovere la polvere.