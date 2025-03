L’autoesclusione AAMS è uno strumento pensato per chi vuole prendersi una pausa dal gioco d’azzardo online o smettere del tutto. Attivandola, i giocatori si autoescludono dai siti con licenza AAMS (oggi ADM, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), bloccando l’accesso alle piattaforme regolamentate per un determinato periodo di tempo o in modo permanente. Questa opzione aiuta a prevenire la dipendenza dal gioco d’azzardo, offrendo un modo pratico per tenere sotto controllo le proprie abitudini di gioco. Una volta attivata, l’autoesclusione impedisce l’accesso a qualsiasi sito ADM fino alla scadenza del periodo selezionato oppure, se è permanente, fino a quando non viene revocata.

AAMS: Cos’è e qual è il suo ruolo?

L’AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato), oggi chiamata ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), è l’ente che si occupa di regolare il gioco d’azzardo in Italia. Il suo obiettivo è far sì che i siti di gioco siano sicuri e trasparenti, proteggendo i giocatori dai rischi legati alla dipendenza ed al gioco illegale. ADM controlla che le piattaforme autorizzate rispettino standard di sicurezza elevati e offrano strumenti di tutela, come l’autoesclusione, i limiti di deposito e il supporto per chi ha bisogno di aiuto per gestire il gioco in modo responsabile. Puoi trovare ulteriori informazioni sul sito ufficiale dell’AAMS nella sezione “AAMS cos’è”.

Autoesclusione AAMS: Cos’è e come funziona?

Per AAMS autoesclusione si intende una misura dello Stato italiano che permette ai giocatori di escludersi volontariamente dai siti di gioco d’azzardo online con licenza ADM, utile per chi ha problemi con il gioco o vuole prevenirli. È possibile bloccare l’accesso a unsingolo sito o a tutti i siti legali.

Esistono 2 tipi di autoesclusione:

Temporanea : di 30, 60 o 90 giorni, con ripristino automatico al termine.

: di 30, 60 o 90 giorni, con ripristino automatico al termine. Permanente: è necessaria una richiesta all’ADM dopo 6 mesi per riattivare

l’accesso.

Per attivare l’autoesclusione basta visitare direttamente il sito di gioco, tramite il portale ADM o contattando il servizio clienti. Dopo l’autoesclusione, il giocatore non potrà accedere ai siti ADM, ricevere offerte o creare nuovi account. L’autoesclusione non si applica ai siti illegali sprovvisti di licenza ADM. In aggiunta, gli operatori ADM offrono limiti di deposito, auto-limitazioni di accesso e supportopsicologico, come il Telefono Verde per le Dipendenze da Gioco.

Come annullare l’Autoesclusione AAMS

Ecco una guida step-by-step autoesclusione AAMS come annullare:

Accedi al sito AAMS: vai al portale AAMS o a quello dell’operatore di gioco dove ti

sei auto-escluso. Verifica l’autoesclusione: controlla se è ancora attiva e se hai completato il periodo

minimo di 6 mesi. Contatta il supporto: richiedi la cancellazione tramite il portale AAMS o il servizio

clienti dell’operatore di gioco. Compila il modulo: inserisci i tuoi dati e conferma la tua identità. Verifica dei dati: l’ente competente potrebbe richiedere documenti aggiuntivi per

confermare la tua identità. Completamento: dopo l’approvazione, l’autoesclusione gioco sarà annullata e potrai

riprendere a giocare.

I tempi di attesa per la cancellazione variano da 7 a 30 giorni lavorativi, mentre la verifica dell’identità e dei dati richiede da 1 a 3 giorni lavorativi. La cancellazione può essere completata solo dopo l’approvazione e se il periodo di autoesclusione, che dura almeno 6 mesi, è terminato. Per richiedere la cancellazione è necessario avere i propri dati di accesso, come codice fiscale e il numero di telefono inserito al momento della registrazione.

Autoesclusione gioco: come funziona su diverse piattaforme?

Una volta attivata l’autoesclusione, questa si applica a tutte le piattaforme di gioco online regolamentate dall’AAMS (salvo diverse indicazioni). In pratica, un giocatore non potrà più partecipare al gioco d’azzardo online su nessun sito con licenza AAMS, non solo su quello dove ha attivato l’autoesclusione. Il sistema AAMS assicura che il divieto venga rispettato, quindi i giocatori che scelgono questa opzione non possono semplicemente aprire nuovi account per aggirarlo.

Le piattaforme di gioco sono obbligate a verificare l’identità degli utenti ed a bloccare l’accesso se sono nella lista di autoesclusione. In alcuni casi, dopo un certo periodo, i giocatori possono chiedere di annullare l’autoesclusione, ma potrebbe esserci un’attesa per dar loro il tempo di riflettere, ad esempio qualche giorno o settimana. Le esclusioni permanenti, invece, non possono essere revocate. Le piattaforme regolamentate devono anche offrire supporto per il gioco responsabile, come consulenze ed informazioni sul gioco d’azzardo problematico.

Casinò non AAMS: sono sicuri?

I casinò non AAMS sono siti di gioco d’azzardo online che operano senza licenza ADM, ma spesso dispongono di licenze rilasciate da autorità internazionali come la Malta Gaming Authority (MGA) o Curaçao eGaming. I casinò non aams sono sicuri parzialmente, il che significa che dipende dalle normative che seguono e dalle misure di protezione che implementano per i giocatori.

Tuttavia, senza la supervisione di ADM, i giocatori italiani potrebbero non avere le stesse garanzie legali dei casinò autorizzati, come la protezione dei dati personali e la trasparenza dei pagamenti. Inoltre, in caso di controversia con la piattaforma, può essere molto difficile ottenere assistenza legale poiché questi casinò sono regolati da leggi straniere.

Sul sito Slotozilla è presente un ampio riepilogo dei principali pro e contro dei casinò non AAMS. Lì puoi trovare tutti i migliori Casino Non AAMS sul sito Slotozilla, tutti accuratamente testati e approvati dal team. Inoltre, il sito offre recensioni dettagliate e aggiornamenti costanti per aiutarti a scegliere l’opzione più adatta alle tue esigenze.

Approfitta delle informazioni disponibili e gioca in modo consapevole e sicuro.

PRO

Più giochi disponibili

Bonus più alti

Maggiore privacy

Accessibile in tutto il mondo

Più metodi di pagamento

Prelievi più veloci

CONTRO

Meno sicurezza: Non sono regolati da enti ufficiali

Rischio di truffa: Alcuni casinò non sono affidabili

Nessun supporto legale: Non puoi chiedere aiuto in caso di problemi

Meno protezione per i tuoi dati: Potrebbero non essere sicuri

Rischio di dipendenza: Meno controlli sul gioco

Assistenza clienti meno affidabile: Risposte più lente o difficili da ottenere

Casinò non AAMS: sono legali in Italia?

In Italia, per essere legali, i casinò online devono essere autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). Questa licenza assicura la sicurezza dei siti, la protezione dei dati e la trasparenza nelle operazioni. Esistono anche casinò senza licenza AAMS, che sono accessibili, ma non ufficialmente autorizzati. Pur non essendo vietato giocare su queste piattaforme, comportano alcuni rischi significativi. Il rischio principale riguarda l’assenza di protezione legale, e il ritardo nei pagamenti. I casinò non AAMS sono legali in determinate zone ma sono più vulnerabili a truffe e frodi, e i giochi potrebbero essere truccati. In aggiunta, manca la possibilità di ricorrere a strumenti di autoesclusione, essenziali per proteggere la salute psicologica dei giocatori.

Domande frequenti su Autoesclusione AAMS

1. Come posso attivare l’autoesclusione AAMS?

Puoi attivare l’autoesclusione AAMS direttamente sul sito dell’AAMS o sul casinò su cui operi in pochi semplici step. Trovi la nostra guida nei paragrafi precedenti.

2. Posso annullare l’autoesclusione prima della scadenza?

Sì, è possibile annullare l’autoesclusione prima della scadenza, ma solo se non si tratta di un’autoesclusione permanente e se hai superato il periodo di tempo necessario per il reintegro (6 mesi). Per ottenere l’annullamento, è necessario inviare una richiesta tramite il sito ufficiale AAMS.

3. L’autoesclusione AAMS si applica a tutti i siti di gioco d’azzardo?

No, l’autoesclusione AAMS si applica solo ai giochi d’azzardo legali in possesso di regolare licenza ADM. Questa opzione non è presente nei casinò non AAMS.

4. Posso giocare su casinò non-AAMS durante l’autoesclusione?

Si, puoi tranquillamente giocare su casinò non AAMS durante l’autoesclusione. Il divieto di gioco si applica solo su casinò AAMS.

5. Quali sono i rischi di giocare su piattaforme non-AAMS?

I principali rischi di giocare su piattaforme non AAMS riguardano la poca tutela legale

per il giocatore e le truffe frequenti.