Negli ultimi anni, sono emerse affermazioni sorprendenti riguardanti la salute, la dieta e l’immunità, come “Rivitalizza il tuo sistema immunitario con il digiuno intermittente” o “Sposta il caffè del mattino: il tè ai funghi potrebbe rafforzare le tue difese anticancro”. Queste dichiarazioni riempiono gli scaffali dei supermercati e invadono i notiziari, ma al di là dei titoli sensazionalistici, le basi scientifiche di molte di esse spesso si fondano su evidenze limitate.

Le sfide nella ricerca nutrizionale

Una delle ragioni principali di queste carenze è che condurre studi rigorosi per monitorare l’alimentazione delle persone e il suo impatto sulla salute è estremamente complesso. Inoltre, l’importanza per la salute umana dei risultati ottenuti da studi su animali e cellule non è sempre chiara e, in alcuni casi, è stata esagerata per scopi commerciali, contribuendo a diffondere scetticismo nei confronti della scienza nutrizionale. Tuttavia, negli ultimi cinque anni, i ricercatori hanno sviluppato approcci innovativi nell’immunologia nutrizionale, contribuendo a colmare questo divario di credibilità.

Evoluzione della ricerca sull’alimentazione

Tradizionalmente, gli scienziati della nutrizione hanno studiato gli effetti a lungo termine di diete vagamente definite, come quella mediterranea o occidentale. Oggi, grazie a strumenti avanzati, è possibile esaminare gli effetti a breve termine di gruppi alimentari ristretti e di specifici componenti nutrizionali, indagando anche i meccanismi molecolari che influenzano l’immunità. Questo campo sta attirando crescente attenzione e finanziamenti. Ad esempio, nel gennaio 2024, il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti ha tenuto il suo primo summit “Food is Medicine” a Washington DC, esplorando i legami tra insicurezza alimentare, dieta e malattie croniche.

La dieta e la resilienza immunitaria

Alcuni ricercatori sostengono che le diete moderne, specialmente quelle tipiche del mondo occidentale, abbiano alterato le nostre risposte immunitarie in modi che compromettono la resilienza immunitaria. Tuttavia, ci sono anche visioni più ottimistiche che suggeriscono che una dieta appropriata possa aiutare a trattare una gamma di problemi di salute, come il cancro e i disturbi immunitari cronici. Secondo l’immunologo Francesco Siracusa, “stiamo imparando molto di più su come modulare il sistema immunitario con componenti singoli o combinazioni di componenti alimentari”.

Il ruolo delle fibre e dei grassi

Già dai tempi di Ippocrate, i medici hanno indagato sui legami tra dieta e salute. La disponibilità crescente delle tecniche “omiche”, che catalogano e analizzano interi set di biomolecole, ha aiutato i ricercatori a capire come diverse diete influenzino il sistema immunitario. Molti laboratori sono ora interessati a sfruttare il sistema immunitario per affrontare problemi di salute attuali, come l’obesità.

Digiuno e salute immunitaria

Se l’eccesso di cibo e l’obesità danneggiano la salute, cosa accadrebbe se si rinunciasse al cibo? Le prove stanno accumulandosi a favore del digiuno come mezzo per ridurre i rischi di una vasta gamma di condizioni, tra cui l’ipertensione e il diabete. Alcuni ricercatori hanno scoperto che il digiuno riduce il numero di monociti circolanti, cellule che difendono il corpo dagli invasori, ma che possono anche essere un segno di diverse malattie autoimmuni.

Fasting: benefici e rischi

Alcuni scienziati, come Cheng Zhan, hanno scoperto che il digiuno attiva neuroni nel tronco encefalico che aiutano a regolare il sistema immunitario. Tuttavia, è fondamentale trovare un equilibrio: mentre il digiuno può offrire benefici, se prolungato può anche ridurre le risposte immunitarie. Ad esempio, uno studio ha mostrato una riduzione del 90% dei monociti circolanti nei topi durante il digiuno, segnalando potenziali rischi associati a periodi prolungati di digiuno.

L’importanza degli studi

Affinché le scoperte siano confermate negli esseri umani, è essenziale condurre studi clinici rigorosi. La difficoltà di controllare ciò che i partecipanti mangiano nel lungo termine è significativa, ma ricerche recenti hanno iniziato a fornire risultati promettenti. Un esperimento condotto da Kevin Hall ha mostrato che le diete possono provocare cambiamenti notevoli nei tipi di cellule immunitarie e nei geni attivati in esse.

Verso una nutrizione personalizzata

Sebbene ci sia ancora molto lavoro da fare per comprendere gli effetti delle diete specifiche sui sistemi immunitari di diverse condizioni di salute, c’è un crescente ottimismo tra gli immunologi. Gli scienziati sperano che le intuizioni meccanistiche che stanno emergendo siano i primi passi verso diete personalizzate per una gamma di condizioni mediche. “Immagino un mondo, nei prossimi dieci anni, in cui avremo accesso a consigli nutrizionali rigorosi applicabili in vari contesti clinici”, afferma l’immunologa Yasmine Belkaid. “Una nutrizione ben informata ha un potenziale clinico enorme”.