Fare la lavatrice sembra una di quelle cose che non richiede istruzioni. Si mettono dentro gli indumenti, si aggiunge il detersivo, si preme un tasto e si aspetta. Eppure quasi tutti commettiamo ogni giorno una serie di errori che nel tempo rovinano i vestiti, fanno lievitare la bolletta della luce, e trasformano la lavatrice stessa in una fonte di cattivi odori che finiscono inevitabilmente sui capi appena lavati.

Si tratta di abitudini talmente diffuse da sembrare corrette, tramandate di casa in casa come fossero verità assodate. In realtà sono luoghi comuni che la scienza dei materiali e la tecnologia degli elettrodomestici hanno smontato da tempo, ma che nessuno si è preso la briga di comunicare in modo chiaro. Fino ad oggi.

Errore 1: mettere troppo detersivo

È il più diffuso e il più controintuitivo. La logica dice che più detersivo si mette, più il bucato uscirà pulito. La realtà è esattamente l’opposto. Quando si supera la quantità raccomandata dal produttore, il detersivo in eccesso non viene completamente risciacquato dall’acqua del ciclo di lavaggio e rimane intrappolato nelle fibre dei tessuti.

Il risultato è visibile e tangibile: i vestiti diventano progressivamente più rigidi, perdono luminosità e morbidezza, e trattengono residui chimici che rimangono a contatto con la pelle per tutta la giornata. Nel lungo periodo il detersivo in eccesso si accumula anche all’interno della lavatrice, intasando il cassetto del detersivo, ostruendo i filtri e favorendo la proliferazione di muffa nella guarnizione dello sportello, che è la principale causa dei cattivi odori del bucato.

La quantità giusta di detersivo è quella indicata sulla confezione per il tipo di carico e il grado di sporco. Per i carichi normali è spesso anche meno di quanto si pensa. Chi usa detersivi concentrati deve stare particolarmente attento perché la tentazione di usarne le stesse quantità dei prodotti tradizionali è molto comune e produce gli stessi problemi in modo amplificato.

Errore 2: lavare tutto a 40 gradi

Il 40 gradi è diventato la temperatura di default di milioni di italiani perché sembra una via di mezzo ragionevole, né troppo fredda né troppo calda. In realtà per la stragrande maggioranza dei capi dell’uso quotidiano è una temperatura inutilmente alta che danneggia i tessuti senza fornire un beneficio igienico reale.

Per jeans, magliette, felpe, maglioni e praticamente tutto il guardaroba casual bastano abbondantemente i 30 gradi. A questa temperatura i colori mantengono la loro vivacità molto più a lungo, le fibre si indeboliscono meno rapidamente e il tessuto conserva la sua forma originale lavaggio dopo lavaggio. A 40 gradi invece i colori cominciano a sbiadire in modo percettibile, soprattutto nei capi neri e nelle tinte forti, e le fibre sintetiche come il poliestere e l’elastan iniziano a deformarsi.

C’è anche un argomento economico e ambientale molto concreto: circa il 90% dell’energia consumata da una lavatrice serve a scaldare l’acqua, non a far girare il cestello. Abbassare la temperatura da 40 a 30 gradi riduce il consumo energetico in modo significativo senza alcun compromesso sulla pulizia dei capi normalmente sporchi. Le temperature alte, 60 gradi o più, hanno senso per biancheria da letto, asciugamani e indumenti intimi in caso di malattia, non per il bucato quotidiano.

Errore 3: riempire il cestello fino all’orlo

Fare lavatrici piene sembra il modo più efficiente di usare l’elettrodomestico. In realtà un cestello troppo pieno è uno dei principali motivi per cui i vestiti escono dalla lavatrice meno puliti di quanto dovrebbero.

I capi hanno bisogno di spazio per muoversi liberamente durante il ciclo di lavaggio. È questo movimento che permette all’acqua e al detersivo di penetrare nelle fibre e rimuovere lo sporco in modo efficace. Quando il cestello è sovraffollato i vestiti rimangono compressi, il detersivo non si distribuisce uniformemente, l’acqua di risciacquo non riesce a rimuovere completamente i residui di sapone e i capi si sfreggiano tra loro con una forza che accelera l’usura dei tessuti.

La regola pratica più semplice è quella del pugno: dopo aver caricato il bucato, inserisci una mano nel cestello con il pugno chiuso. Se riesci a girarla con facilità il carico è corretto. Se fai fatica a muoverla il cestello è troppo pieno e conviene togliere qualche capo e farne un secondo lavaggio separato. I programmi ecologici moderni sono progettati per essere efficienti anche con carichi parziali, quindi non c’è il timore di sprecare acqua ed energia.

Errore 4: buttare i capi macchiati direttamente in lavatrice senza pretrattamento

Vino rosso, caffè, sugo di pomodoro, erba, sangue, olio: sono le macchie più comuni e sono tutte accomunate dalla stessa caratteristica. Se entrano in lavatrice senza un pretrattamento adeguato, il calore dell’acqua le fissa chimicamente nelle fibre rendendole permanenti o quasi.

Il meccanismo è semplice: molte macchie contengono proteine o composti organici che a temperature anche relativamente basse subiscono un processo di denaturazione che le lega in modo stabile alle fibre del tessuto. Una volta fissata, una macchia di vino o di caffè diventa estremamente difficile da rimuovere anche con i detersivi più potenti.

La soluzione è altrettanto semplice: prima di mettere un capo macchiato in lavatrice, bagna la macchia con acqua fredda, applica un piccolo quantitativo di smacchiatore specifico o anche solo di detersivo liquido direttamente sulla macchia, lascia agire per una decina di minuti e poi procedi con il lavaggio normale. Questo pretrattamento rompe i legami chimici della macchia prima che il calore possa fissarla, aumentando enormemente le probabilità di rimuoverla completamente.

Per le macchie di proteine come sangue e albume il pretrattamento deve usare obbligatoriamente acqua fredda, mai calda. Il calore coagula le proteine rendendole ancora più difficili da rimuovere.

Errore 5: non pulire mai la lavatrice

È probabilmente l’errore più ignorato di tutti, e le sue conseguenze sono anche le più sgradevoli. La lavatrice è un ambiente umido e caldo, condizioni ideali per la proliferazione di batteri, muffa e calcare. Se non viene pulita regolarmente con la stessa attenzione con cui si pulisce qualsiasi altro elettrodomestico da cucina, diventa progressivamente una fonte di cattivi odori che si trasferiscono direttamente sui capi appena lavati.

I punti critici sono tre. La guarnizione dello sportello, quella gomma circolare che sigilla il cestello, accumula residui di detersivo, capelli, pelucchi e umidità che in assenza di pulizia diventano una colonia di muffa nera con il suo caratteristico odore sgradevole. Il cassetto del detersivo si incrosta di residui di sapone e ammorbidente che nel tempo diventano un substrato per batteri. Il cestello stesso accumula calcare e biofilm che riducono l’efficienza del lavaggio e contribuiscono agli odori.

Per mantenere la lavatrice pulita ed efficiente bastano tre abitudini semplici: lasciare sempre lo sportello aperto dopo ogni lavaggio per permettere all’umidità di evaporare invece di accumularsi, pulire la guarnizione con un panno umido una volta a settimana prestando attenzione alle pieghe, e fare un lavaggio a vuoto a 60 gradi con aceto bianco o con un prodotto specifico per la pulizia della lavatrice una volta al mese.

Un pensiero sui detersivi: meno è meglio e il green funziona

Vale la pena spendere qualche parola sulla scelta del detersivo, perché anche in questo ambito circolano molte convinzioni errate. La quantità di schiuma non è indicativa del potere pulente di un detersivo: i prodotti moderni a bassa schiumosità sono spesso più efficaci dei detersivi tradizionali ad alta schiuma, che paradossalmente sono più difficili da risciacquare completamente e contribuiscono di più ai problemi descritti nel primo punto.

I detersivi ecologici in formato solido, liquido concentrato o in foglio idrosolubile sono ormai molto efficaci per i carichi normali e hanno il vantaggio di ridurre significativamente la quantità di plastica e di tensioattivi che finiscono nell’ambiente. I fogli idrosolubili in particolare, che si sciolgono completamente durante il lavaggio, hanno il vantaggio ulteriore di dosare automaticamente la quantità corretta eliminando il problema del detersivo in eccesso. Per ammorbidire i panni in modo naturale ed economico, una soluzione di acido citrico in acqua è tra le opzioni più efficaci e meno impattanti disponibili, e lascia i tessuti morbidi senza residui chimici.