Come piantare i pomodori nel vaso e nell’orto: tutti i trucchi

Vediamo in questa piccola guida come piantare i pomodori nel vaso e nell’orto con tutti i trucchi per avere un ottimo raccolto.

Il pomodoro è un ortaggio che tutto sommato è molto facile da coltivare sia in piena terra, quindi in uno spazio del giardino dedicato all’orto fai da te, sia nel vaso, quindi su un balcone o un terrazzo.

Se volete provare a darvi all’agricoltura in piccolo ecco tutti i segreti per coltivare questo dono della natura.

Come piantare e coltivare i pomodori in vaso o nell’orto

Iniziamo con il dire quando si piantano i pomodori. Premettiamo che il pomodoro è un ortaggio tipicamente estivo, per cui si semina quando la temperatura è già abbastanza tiepida e si aggira intorno ai venti gradi. L’importante per la sua crescita è che la minima non scenda mai sotto ai 12 gradi.

Di conseguenza se volete piantarle nel terreno è meglio aspettare i mesi primaverili come fine aprile e maggio. Se avete una serra a temperatura controllata e anche illuminata artificialmente potete piantare i pomodori in qualsiasi momento, purché si rispettino le temperature indicate.

I vostri semi possono essere infilati in una buca nel terreno che sia abbastanza profonda a distanza di un metro dalla successiva (50 cm se l’orto è molto soleggiato così si faranno ombra a vicenda) se si tratta di piante a portamento indeterminato, coprite con terra concimata.

Le piante di pomodori vanno “aiutate” ad avere un portamento verticale, quindi sistemate dei sostegni in legno a cui attaccare i rametti, questo non è necessario se si tratta di piante che crescono orizzontalmente. In questo caso è meglio distanziare i semi di almeno 130 cm.

Ricordate che la pianta di pomodoro ama il sole e il calore, quindi posizionatela in una zona soleggiata con terreno organico drenato e ben concimato, da aggiungere ogni dieci giorni circa.

Inoltre è una pianta che “beve tanto” per cui è necessario irrigarla abbondantemente per tenere la terra sempre umida. Pacciamate la base con erba secca o paglia per evitare l’evaporazione.

Potate la pianta togliendo i germogli in modo che si possa concentrare sulla produzione degli ortaggi. In un paio di mesi potrete prendere il primo raccolto.

Per le piante di pomodoro in vaso è preferibile scegliere tipologie di pomodori a crescita determinata. In questo caso mettete un solo seme in un vaso di almeno 30 cm di diametro e riempitelo con terreno ricco di azoto ben concimato con ph compreso tra 5.5 e 6.8.