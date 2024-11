Come pulire il divano di camoscio: il trucchetto che salverà tutto

Nel vostro soggiorno fa bella mostra di sé un divano in camoscio ma ora state cercando dei consigli perché non avete idea di come pulirlo? Allora vi diciamo come prendervi cura di questo complemento di arredo.

Il divano in pelle di camoscio è il fulcro dell’arredamento raffinato ma la sua pulizia può dare più di un grattacapo a chi non sa come trattare questo materiale delicato. Infatti a differenza di altre tipologie di rivestimento risulta essere un tessuto che ha bisogno di qualche riguardo in più.

Se ben trattato, però, il divano in pelle di camoscio vi darà grosse soddisfazioni perché abbandonarsi su di esso vi donerà un comfort unico con la sua morbidezza simile al velluto.

Come pulire il divano in camoscio

Sicuramente dona un tocco di classe all’ambiente ma il divano in camoscio ha bisogno di tante cure e di una manutenzione periodica affinché resti sempre bello e confortevole. Pulire il camoscio ogni settimana oppure ogni mese diventa quindi fondamentale per preservarlo a lungo senza rovinarlo.

Chiaramente per detergere questo rivestimento occorre seguire delle regole ben precise e delle tecniche specifiche. Iniziamo dal dire che spesso si fa confusione tra pelle di camoscio e pelle scamosciata.

La prima è vera pelle di camoscio che ha la caratteristica di essere molto morbida e si riconosce perché dona la sensazione del velluto e quando ci passate sopra la mano lascia una sorta di effetto scrivente. Invece la pelle scamosciata è una pelle di qualsiasi animale (capra, vitello, agnello, ecc.) lavorata con precise tecniche.

Pulire la pelle scamosciata è quindi più semplice rispetto alla pelle di camoscio. Infatti potete usare dei rimedi casalinghi come l’amido di mais su macchie fresche da assorbire, basta poi spazzolare via la polvere. Anche borotalco o shampoo secco per tessuti possono dare risultati apprezzabili per eliminare macchie e sporco.

Per pulire il divano in camoscio vero usate un panno di daino inumidito per eliminare lo sporco superficiale dopo averlo passato con un aspirapolvere con le spazzole morbide. Questo è il trucco che si rivela utile. Rimuovete eventuali macchie con la gomma pulente appositamente studiata per questo materiale.

Distribuite dello spray impregnante con una certa cadenza in modo da rendere impermeabile e sempre lucente il vostro divano in pelle di camoscio. Una volta all’anno ingrassate il tessuto in modo da nutrirlo ed evitare che si secchi e si rovini. Per non rischiare è bene usare prodotti specifici da comprare nei negozi specializzati al fine di evitare di fare dei danni irreparabili.

Insomma il nostro consiglio è di non usare strani miscugli sul vostro complemento di arredo così prezioso, in tal modo manterrete lo splendore originale della vera pelle di camoscio per lungo tempo.