Come realizzare un portabottiglie da parete fai da te: semplici passaggi

Scoprite come è facile realizzare un portabottiglie da parete fai da te per la casa o la cantina seguendo questi semplici passaggi.

Siete amanti del vino d’annata e volete attrezzare la parete della vostra cantina con un portabottiglie da parete fai da te? Allora potete prendere ispirazione da questa piccola guida in cui vi mostreremo come è facile realizzare con le proprie mani un complemento di arredo come i portabottiglie.

Per ottenere gli elementi che vi consentiranno di mettere in ordine le bottiglie della vostra collezione di vini potete scegliere di usare dei materiali di riciclo, come ad esempio il legno dei bancali, oppure di recarvi in un negozio di hobbistica e bricolage per trovare quello di cui avete bisogno. Di seguito vediamo come fare per realizzare un portabottiglie da parete fai da te in poche mosse.

Come costruire un portabottiglie con il fai da te

Prendete le misure della parete in cui andrete a posizionare il vostro portabottiglie fai da te. Lo sappiamo, sembra una banalità ma in effetti è proprio questo il primo passo da fare per ottenere un complemento di arredo funzionale che si adatta allo spazio con precisione. Ci pensate se, dopo aver fatto un gran lavoro di costruzione, doveste buttare via tutto perché vi accorgete troppo tardi di aver preso le misure sbagliate? Ecco, una volta pronto e finito, sarebbe un vero e proprio peccato non poter sfruttare la vostra creazione.

Quindi dopo aver preso le misure per il mobile che andrà a ospitare la vostra la collezione di vini nel migliore dei modi potete procedere con il reperimento del materiale. In questo caso avete due opzioni disponibili tra cui scegliere. Una è comprare delle assi di legno nuove in negozi specializzati. L’altra è usare materiali di recupero come i pallet o vecchie tavole, porte, infissi e persiane.

Mentre le assi di legno nuove ve le potete anche far tagliare su misura della dimensione che volete, per gli oggetti di recupero dovete usare voi gli strumenti come seghe elettriche o a mano, frese, ecc. Dovrete poi anche disporre di chiodi per fissare le assi. E di ganci per appendere il vostro portabottiglie alla parete.

Ed ora vediamo come si realizza il manufatto, ideale per ambienti rustici e per la cantina. Prendete i pallet, o le assi in legno, levigate la superficie con della carta vetrata in modo da renderla liscia. Aprire dei vani per alloggiare le bottiglie. Appendete alla parete con l’aiuto di chiodi robusti o ganci. Oppure fissate le assi alla parete in verticale dopo aver avvitato su di esse dei ganci a forma di U. Sono ideali per riporre comodamente le bottiglie.