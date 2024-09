Come seminare piccoli semi in poco tempo: il metodo

Ecco come fare a seminare tanti piccoli semi in poco tempo con un metodo geniale e fai da te che vi permette di risparmiare tanto tempo.

Se siete amanti del giardinaggio e volete fare in fretta nel momento in cui dovete mettere nella terra tanti semi di piccole dimensioni potete seguire questo metodo davvero geniale che è molto semplice da replicare.

Con questo semplice sistema potrete spargere con facilità e molto in fretta i semi delle vostre colture che sono tanto piccoli e che richiedono un bel po’ di tempo e cura per essere sicuri di veder poi spuntare le piante. Volete provare questa tecnica? Ve la spieghiamo nel dettaglio, continuate a leggere!

Come seminare tanti semi piccoli in un unico gesto

In piccoli appezzamenti di terreno, come ad esempio in un giardino, oppure in vaso, se avete intenzione di posizionarlo in terrazzo o sul balcone, è possibile adottare questa tecnica per seminare in una volta sola dei piccoli semi.

Alcune colture, infatti nascono da semi di dimensioni davvero ridotte e bisogna collocarli nel terreno alla giusta distanza per sperare che poi germoglino. Fare questo lavoro a mano in modo accurato può portare via tanto tempo ed energie. A meno che non seguiate questo trucchetto.

Il trucco è adottato dagli addetti ai lavori, contadini e agricoltori, per cui potete fidarvi della sua efficacia. Potrete dimezzare i tempi di lavoro e ottenere un risultato perfetto in pochissimo tempo. Ne risparmierete davvero tanto.

Cosa vi occorre per seguire questo metodo? Oltre ai vostri semi prediletti avrete bisogno di farina, un po’ di acqua, dei fogli di carta assorbente da cucina bio e un pennello.

Mescolate in una ciotola l’acqua e la farina fino a creare un composto omogeneo.

Spennellate con questo composto la carta assorbente da cucina tagliata in strisce.

Adagiate i semini alla distanza adatta in base al tipo di coltura.

A questo punto potete preparare il terreno, scavate dei solchi in esso senza andare troppo in profondità. Anche in questo caso dipende dal tipo di coltura che state seminando. Sistemate nel solco la striscia di carta assorbente con i semi e ricoprite con la terra, compattandola leggermente.

Infine date una innaffiata con acqua dolce. A questo punto il più è fatto e dovrete solo aspettate con pazienza che le piante germoglino e in seguito, se necessario, usare un fertilizzante con acqua di banana. Dal momento che la carta assorbente andrà a diventare compost nel terreno vi suggeriamo di usarne una senza stampe ma semplice, preferibilmente da cellulosa di origine biologica.