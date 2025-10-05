WhatsApp, la piattaforma di messaggistica più diffusa al mondo, continua a evolversi sia dal punto di vista funzionale.

Con l’aumento esponenziale di contenuti multimediali quali foto, video e messaggi vocali, liberare memoria è diventato un aspetto cruciale per mantenere fluido il funzionamento dei dispositivi mobili, soprattutto con l’aggiornamento continuo dei sistemi operativi come Android 16.

Sebbene WhatsApp non disponga di un vero e proprio cestino come nelle tradizionali applicazioni, esiste una funzione interna chiamata “Gestisci spazio” che consente di individuare e cancellare i file multimediali più pesanti o inutilizzati, liberando così memoria preziosa. Molti utenti, infatti, non sanno che anche dopo aver eliminato messaggi o chat, i contenuti ricevuti rimangono salvati nella memoria del telefono, occupando spazio considerevole e rallentando il dispositivo.

Per svuotare questo “cestino nascosto” su Android, basta seguire questi passaggi:

Aprire WhatsApp e accedere a Impostazioni > Spazio e dati > Gestisci spazio .

. Visualizzare la lista dei file più grandi o più condivisi.

Selezionare i file da cancellare e confermare l’eliminazione.

Su iPhone il procedimento è analogo:

Aprire WhatsApp e andare su Impostazioni > Spazio e dati > Gestisci spazio .

. Esaminare i file più pesanti.

Eliminare quelli non più necessari.

In questo modo, è possibile recuperare anche decine di gigabyte senza dover ricorrere a soluzioni drastiche come la formattazione o la disinstallazione dell’app.

Strategie per prevenire il sovraccarico di memoria

Liberare spazio è importante, ma prevenire il problema è ancora meglio. Per evitare che WhatsApp scarichi automaticamente ogni immagine, video o documento ricevuto, è consigliabile modificare le impostazioni relative al download automatico dei media:

Su Android, nelle Impostazioni > Spazio e dati > Download automatico media , disattivare il download automatico per foto, audio, video e documenti nelle diverse condizioni di rete (rete mobile, Wi-Fi, roaming).

, disattivare il download automatico per foto, audio, video e documenti nelle diverse condizioni di rete (rete mobile, Wi-Fi, roaming). Su iPhone, la stessa operazione si effettua in Impostazioni > Spazio e dati, impostando su “Mai” il download automatico per ciascuna categoria di file.

Questa semplice accortezza consente di mantenere più ordinata la galleria fotografica e di risparmiare memoria, scaricando solo i contenuti realmente desiderati.

Parallelamente alla gestione dello spazio, WhatsApp sta sperimentando nuove funzionalità per migliorare l’esperienza nelle chat di gruppo. Recentemente, è stata introdotta in versione beta su Android la possibilità per ogni utente di menzionare tutti i partecipanti di un gruppo digitando “@tutti” o “@all”. Questa funzione ha lo scopo di richiamare l’attenzione di tutti i membri, indipendentemente dalle impostazioni individuali di notifica.

Tuttavia, questo nuovo strumento ha sollevato alcune preoccupazioni, poiché potrebbe generare un eccesso di notifiche indesiderate. Per questo motivo, è stata subito implementata una funzione che consente agli utenti di silenziare le menzioni di tutti, attivabile manualmente nella pagina di informazioni del gruppo. In questo modo, anche se un amministratore o un membro utilizza la menzione globale, l’utente non riceverà notifiche, garantendo così una maggiore flessibilità e controllo nelle comunicazioni di gruppo.

Queste novità sono ancora in fase di test e la piattaforma è attenta a raccogliere feedback per perfezionare le opzioni disponibili, così da bilanciare efficienza e rispetto della privacy e della tranquillità degli utenti.

Aggiornamenti tecnologici e compatibilità con dispositivi mobili

Con il rilascio di Android 16 – l’ultima versione del sistema operativo Google, distribuito dal giugno 2025 e già adottato da molti nuovi smartphone – la gestione delle risorse e della memoria è ulteriormente migliorata, permettendo una migliore integrazione con app come WhatsApp. Tuttavia, è importante sottolineare che WhatsApp ha annunciato di non supportare più alcune versioni obsolete di Android e iOS, rendendo necessario per gli utenti aggiornare i propri dispositivi per continuare a utilizzare l’app senza interruzioni.

Inoltre, la piattaforma ha introdotto da poco l’inserimento di annunci sponsorizzati, una novità che sta suscitando reazioni contrastanti tra gli utenti ma che potrebbe influenzare anche la gestione del traffico dati e delle risorse di memoria.

Consigli pratici per una gestione ottimale di WhatsApp

Eseguire regolarmente il controllo nella sezione Gestisci spazio per eliminare file inutili.

per eliminare file inutili. Effettuare backup periodici delle chat importanti, soprattutto prima di cancellare file multimediali per evitare perdite accidentali.

Usare app di pulizia affidabili come Files di Google per individuare e rimuovere eventuali residui di file.

per individuare e rimuovere eventuali residui di file. Limitare il download automatico di media per non saturare subito la memoria.

Tenere aggiornato il sistema operativo e l’app per accedere alle ultime funzionalità e ottimizzazioni.

Con questi accorgimenti, ogni utente può mantenere il proprio smartphone più veloce e WhatsApp sempre efficiente, evitando rallentamenti e problemi di spazio che possono compromettere l’esperienza quotidiana di comunicazione.