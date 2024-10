Con quali Gratta e Vinci si vince di più: la verità sulle probabilità

Vi siete mai chiesti con quali Gratta e Vinci si vince di più? Calcolare la probabilità di vincita non è difficile ma poi i guadagni possibili sono davvero così elevati?

Andiamo ad approfondire questo argomento che interessa tanto le persone che stanno sperando di poter vincere un buon premio giocando alle lotterie istantanee. Con pochi euro per acquistare un tagliando si può davvero sperare di vincere tanti milioni?

Premettiamo che la speranza non ve la può togliere nessuno, però è bene giocare in modo responsabile perché non è poco frequente che la gente si rovini la vita sperando in una vittoria corposa che magari non arriva. La ludopatia è una condizione che può diventare molto pericolosa, quindi sappiate che un gioco deve sempre restare un momento di svago e non un’ossessione.

Con quali Gratta e Vinci si vince di più

Le lotterie istantanee sono solo un metodo per aumentare le entrate nelle casse dello Stato o ci sono grandi possibilità di vincere delle buone somme? Ogni tanto qualcuno fa il colpaccio, ma è chiaro che sono eventi molto rari. Se siete tra coloro che giocano con una certa periodicità perché sperate di svoltare la vita tentando la fortuna, è bene che sappiate una grande verità.

La verità sulle probabilità del Gratta e Vinci è che anche se l’ADM, ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, indica in 1 su 3,60 la possibilità di vincere, la possibilità di vincere un premio alto si alza di moltissimo. Voi potete leggere le probabilità di vincita sui siti relativi alle varie Lotterie Istantanee attive. Di seguito vi facciamo degli esempi.

Spendendo 1 euro, 2 euro, 3 euro, 5 euro, 10 euro o 20 euro a seconda dello specifico di lotteria istantanea Gratta e Vinci avete diverse possibilità di vincere premi bassi, come l’equivalente del costo del biglietto. Queste che seguono sono in media le probabilità di vincita. Ricordate che c’è stato un uomo che ha speso 407mila euro in gratta e vinciconservando tagliandi perdenti e riempiendo numerosi scatoloni

Quali sono le probabilità di vincita delle lotterie istantanee

La probabilità di vincita con il gioco Speed Cash è di 1 biglietto ogni 7,55 mentre la probabilità di vincita massima è di 1 biglietto ogni 7.680.000. Se giocate a Testa o Croce la probabilità è di 1 biglietto ogni 8,41, con la probabilità di vincita massima che è di 1 biglietto ogni 240.000.

Chi gioca a Puzzle ha una probabilità di vincita di 1 biglietto ogni 9,21 per vincere premi superiori al costo della giocata. La probabilità di vincita massima è di 1 biglietto ogni 6.960.000. Con il gioco Oro 24 Carati si può vincere 1 biglietto con premi superiori al costo della giocata ogni 8,36, mentre la probabilità di vincita massima è di 1 biglietto ogni 8.880.000.

Mentre per quanto riguarda il gioco Mini Doppia Sfida la probabilità di vincita è di 1 biglietto ogni 9,59 per premi superiori al costo della giocata, con la probabilità di vincita massima che è di 1 biglietto ogni 9.600.000.

La probabilità di vincita con il gioco Colpo Ricco è di 1 biglietto ogni 7,77 per premi superiori al costo della giocata. La probabilità di vincita massima è invece di 1 biglietto ogni 9.120.000,00.

Infine per il gratta e vinci “Buongiorno” la probabilità di vincita è di 1 biglietto ogni 3,81, con la probabilità di vincita massima che è di 1 biglietto ogni 11.760.000,00.