Sebbene la bellezza sia soggettiva e ognuno di noi sia unico a modo suo, ci sono alcuni consigli di bellezza che avrei voluto conoscere e soprattutto ascoltare PRIMA DI COMPIERE 30 anni. Avere una routine di bellezza efficace e personalizzata può fare una grande differenza nell’aspetto e nella fiducia in se stessi. Ecco alcuni consigli che ti aiuteranno a prenderti cura della tua pelle, dei tuoi capelli e del tuo benessere generale e che dovresti seguire fin da giovanissima.

Struccati sempre prima di andare a letto

Il primo consiglio di bellezza che vorrei aver ascoltato da giovane: ricordarmi di struccarmi ogni volta prima di andare a letto. Dormire con il trucco è una scelta pessima per la salute della nostra pelle, inoltre invecchierà molto più velocemente. Anche se torni a notte fonda e sei stanchissimo, ricordati sempre di togliere il trucco. Nota importante: le salviettine per il trucco sono meglio di niente, un salvavita per quelle volte che non hai proprio voglia. Ma dovrebbero comunque essere evitate il più possibile. Tieni invece dell’acqua micellare e dei batuffoli di cotone riutilizzabili sul comodino.

Pelle radiosa con una corretta skincare

Una pelle sana e luminosa è la base di una bellezza duratura. Pulisci la tua pelle delicatamente due volte al giorno, mattina e sera, utilizzando un detergente adatto al tuo tipo di pelle. Applica una crema idratante quotidiana e non dimenticare mai di proteggere la tua pelle dai dannosi raggi solari con una protezione solare ad ampio spettro.

Mantieniti idratata

L’idratazione è fondamentale per mantenere la tua pelle elastica e giovane. Bevi almeno otto bicchieri d’acqua al giorno per idratare la tua pelle dall’interno. Utilizza anche una crema idratante appropriata per il tuo tipo di pelle e assicurati di applicarla regolarmente.

Nutri la tua pelle dall’interno

Una dieta equilibrata ricca di antiossidanti, vitamine e minerali può migliorare l’aspetto della tua pelle. Mangia frutta, verdura, pesce e cereali integrali per fornire alla tua pelle i nutrienti di cui ha bisogno per rimanere sana e luminosa.

Non dimenticare il contorno occhi

La pelle intorno agli occhi è delicata e soggetta a rughe e segni di espressione. Applica una crema specifica per il contorno occhi ogni sera per mantenere l’area idratata e prevenire la comparsa di rughe.

Proteggi i tuoi capelli

I capelli sono una parte importante della nostra bellezza. Evita l’uso eccessivo di strumenti per lo styling con calore, come piastre e arricciacapelli, in quanto possono danneggiare i capelli. Utilizza prodotti protettivi termici prima di utilizzare strumenti per lo styling con calore. Inoltre, non dimenticare di applicare una maschera o un balsamo idratante una volta alla settimana per mantenere i capelli sani e lucenti.

Mantieni un sorriso luminoso

Un sorriso sano e luminoso può fare miracoli per l’aspetto generale. Cura la tua igiene orale spazzolando i denti due volte al giorno e utilizzando il filo interdentale regolarmente. Evita cibi e bevande che possono macchiare i denti, come caffè, tè e sigarette. Se necessario, consulta un dentista per procedure di sbiancamento professionale.