Coperture per veicoli: sempre più gettonati i carport in alluminio

Tra gli ultimi trend in fatto di exterior design spicca il desiderio di sfruttare l’ambiente esterno per ricavare dello spazio extra da adibire a vari utilizzi. Una delle soluzioni più apprezzate dagli utenti è sicuramente il carport, ovvero una struttura che viene adibita a copertura per veicoli di diversa misura oppure come area protetta che fornisce un riparo dall’azione degli agenti atmosferici.

Il carport, inoltre, costituisce un vero e proprio valore aggiunto alla casa, rendendola più completa e funzionale. Questo tipo di soluzione è particolarmente interessante per chi ha in dotazione diversi mezzi e necessita di doverli tenere al riparo, ma anche per chi possiede dei veicoli che si caratterizzano per un’altezza o per delle dimensioni superiori alla media.

Camper e caravan sono le opzioni più diffuse: esse, infatti, difficilmente riescono ad essere collocate all’interno di un garage standard e per questo motivo vengono parcheggiate all’esterno. I carport sono utilissimi per proteggere questa tipologia di mezzo da pioggia, gelo e raggi solari, consentendo allo stesso tempo di poter fare manovra comodamente e di non dover eseguire degli interventi edili lunghi e complessi per costruire un garage coperto.

Negli ultimi anni sempre più utenti si sono orientati verso la scelta dei carport in alluminio, che forniscono un alto livello di resistenza a fronte di una manutenzione poco impegnativa e di un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Carport in alluminio: i modelli a tetto curvo

Tra le numerose proposte presenti sul mercato, spiccano i carport in alluminio con il tetto curvo, i quali si caratterizzano per una serie di importanti vantaggi.

Il primo fra questi è costituito dalla particolare forma del tetto che, essendo inclinata, favorisce il drenaggio naturale dell’acqua piovana impedendo che sulla sommità della struttura si accumulino foglie e detriti che, poi, andrebbero eliminati con regolarità. Inoltre, essendo posizionato a ridosso dell’abitazione, fornisce maggior protezione dalle intemperie e costituisce un valore aggiunto per la propria abitazione.

Le soluzioni proposte da una realtà leader del settore come AKENA, per esempio, possono essere realizzate su misura e personalizzate in ogni dettaglio in modo che il carport si possa abbinare perfettamente allo stile architettonico e ai colori della casa.

Per quanto riguarda la scelta della tinta, per esempio, molto gettonati sono il nero, il grigio antracite, il blu, ma anche il bianco, che viene preferito soprattutto in caso di un contesto architettonico particolarmente moderno ed essenziale. Akena dà la possibilità di decidere anche il tipo di finitura: testurizzata, lucida, satinata e opaca sono le soluzioni più utilizzate; tutte le tinte sono in possesso delle certificazioni QUALICOAT e QUALIMARINE, che attestano l’alta qualità dei colori utilizzati.

Come personalizzare il carport in tutti i dettagli

I carport progettati da AKENA possono essere personalizzati scegliendo fra numerose opzioni. La principale è il tetto, che può essere realizzato in policarbonato, un materiale che ha il vantaggio di essere leggero, resistente e conveniente dal punto di vista economico, in vetro oppure in pannelli isolanti.

Quest’ultima opzione fornisce un ottimo livello di protezione dai raggi solari e dalle intemperie, e, proprio grazie a questa caratteristica, permette di creare uno spazio esterno che può essere sfruttato per godere del proprio giardino in tutta tranquillità.

Il carport col tetto in vetro, d’altro canto, spicca per l’eleganza della sua linea e per il fatto che la trasparenza di questo materiale assicura un’ottima luminosità abbinata all’isolamento necessario per fornire un certo grado di sicurezza contro gli eventi esterni, soprattutto se si sceglie uno speciale vetro laminato. È poi possibile inserire un’illuminazione a LED che fornisce eleganza e praticità alla struttura senza incidere troppo sui consumi energetici.