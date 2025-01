Il cagnolino Pudding, come il più famoso Hachico protagonista di una storia vera diventata un film con Richard Gere, ha aspettato invano per giorni il ritorno del suo padrone, morto insieme a tutta la sua numerosa famiglia nel disastro aereo avvenuto una settimana fa a Muan, in Corea del Sud.

Pudding vagava per il villaggio in cerca dei suoi cari

Ha vagato per una settimana per il villaggio facendosi notare dai vicini che lo hanno nutrito e confortato, fino a che è stato preso in carico da una organizzazione per la protezione degli animali che ora cercherà per lui una nuova casa.

A darne notizia la stessa organizzazione Care che ha ricostruito la storia, triste ma a lieto fine, di Pudding, riferita dal Korea Times. Il cane viveva in un villaggio della contea di Yeonggwang, nella provincia di Jeolla meridionale con la vittima più anziana dell’incidente del 29 dicembre scorso al volo della Jeju air Bangkok-Muan.

Una settimana fa il disastro aereo di Muan

Esattamente una settimana fa l’aereo, un Boeing 737-800, è atterrato di pancia sulla pista, non lontano dal villaggio, prima di colpire a grande velocità un muro di cemento situato in fondo alla pista e disintegrarsi uccidendo 179 persone, tutti gli occupanti tranne una hostess e uno steward.

Tra le vittime anche l’intera famiglia di Pudding, il suo amato padrone che avrebbe compiuto a breve 80 anni e 8 suoi familiari tra cui la moglie, la figlia e la nipote di 6 anni. L’intera famiglia su cui il cagnolino poteva contare è stata praticamente sterminata, di ritorno da una vacanza in Thailandia.

Sul suo account ufficiale sui social media, Care ha raccontato gli sviluppi della vicenda. “Abbiamo stabilito che non era sicuro per Pudding vagare per il villaggio senza un custode. Dopo aver contattato la famiglia in lutto al funerale, abbiamo deciso di prenderci cura di lui finché non si troverà un tutore adatto”.

Pudding seduto tranquillo davanti al Municipio

Rimasto senza alcun custode dopo la tragedia, Pudding vagava tra la casa di famiglia e il centro del villaggio, osservando auto e autobus di passaggio come se stesse cercando i suoi cari. Gli abitanti del villaggio, preoccupati e commossi dalla sua perdita, hanno iniziato a dargli da mangiare, ma lui non smetteva di cercare.

I volontari dell’organizzazione lo hanno trovato “seduto tranquillamente fuori dal municipio del villaggio. Quando ci siamo avvicinati, è corso verso di noi eccitato, come se stesse ancora aspettando la sua famiglia”.

Pudding è stato quindi trasportato a Seul e ricoverato in un ospedale veterinario. “Sebbene sembrasse un po’ a disagio durante il viaggio in macchina, era calmo e gentile”, ha riferito l’organizzazione. “Ora lo stiamo sottoponendo ad alcuni esami dopo aver constatato che aveva ingerito cibo nocivo ai cani, come cipolle e ossa di pollo”.

Domenica scorsa Pudding, accompagnato dai suoi nuovi amici, ha partecipato alla commemorazione delle vittime davanti al municipio di Seoul. Silenzioso e composto, non ha mai distolto lo sguardo dalla lapide commemorativa. Lo attende una nuova vita con un’altra famiglia, conserverà per sempre il ricordo di quella che ha perso.