Cosa accade al tuo corpo se mangi una mela al giorno

Vi state chiedendo cosa accade al corpo se si mangia una mela al giorno? Andiamo a scoprirlo di seguito, probabilmente resterete stupiti.

Che occorra mangiare almeno cinque porzioni di frutta e verdura ogni giorno forse è una notizia che già sapete, d’altronde i nutrizionisti non fanno che ripeterlo ogni volta che possono. La frutta è un alimento che non deve mai mancare sulla tavola di chi vuole vivere a lungo. Ma cosa accade se si mangia ogni giorno una mela?

La mela è un frutto benefico che ha tante proprietà e che si presta a diventare anche l’ingrediente perfetto per creare piatti salati, oltre che per dei dolci sani e genuini. Continuando a leggere potrete finalmente togliervi la curiosità che non vi fa dormire la notte

Cosa succede al corpo mangiando una mela al giorno

La mela è un frutto delizioso, zuccherino al punto giusto senza esagerare, e dato che ci sono tantissime varietà di mele disponibili in commercio si può variare e scegliere quelle più polpose, le più croccanti o quelle a ridotto contenuto di fruttosio che le rende un po’ più acidule delle altre.

Diversi studi scientifici e ricerche condotte da medici esperti confermano che le mele sono un toccasana per la salute umana. A patto di scegliere prodotti provenienti da agricoltura biologica, perché altrimenti si rischia di assumere, oltre agli elementi nutritivi, anche i pesticidi usati dagli agricoltori.

Le mele sono un’ottima fonte di vitamine, minerali e antiossidanti. Sono particolarmente ricche di vitamina C, fibra alimentare e vari composti fenolici, che sono noti per i loro effetti benefici sulla salute. Possiamo inserirle nella dieta della longevità.

Nel dettaglio, le mele possono favorire la salute intestinale grazie all’alto contenuto di fibre. Un frutto fornisce in media 5 grammi di fibre, che su 25 grammi consigliati fa il 20% della quantità ideale da assumere al giorno. Per questo si può inserire nella dieta per la stitichezza.

Ha poche calorie e molta acqua, mangiare una mela al giorno aiuta a sentirsi sazi più a lungo ed è dunque un’ottima alleata delle diete per dimagrire velocemente. Altresì è un valido aiuto per ridurre il rischio di insorgenza del diabete e di ipertensione, grazie ai flavonoidi, oltre che essere preziosa per il controllo del colesterolo.

La mela ha proprietà antinfiammatorie e antiossidanti grazie alla presenza di quercetina, di catechina e di vitamina C e quindi è perfetta anche per rafforzare stimolare il sistema immunitario.

Infine alcuni studi suggeriscono che il consumo regolare di mele può essere associato a un rischio ridotto di malattie cardiache e di cancro.