Cosa c’è di nuovo su Netflix a novembre 2024

Vediamo le novità che sono in programma su Netflix per il mese di novembre 2024, scopriamo tutte le serie tv e i film da non perdere.

Con l’arrivo del nuovo mese inevitabilmente tutti gli appassionati di serie tv e film in onda sulla nota piattaforma spazzolano i divani e preparano le scorte di pop corn formato famiglia per godersi tutte le novità di novembre.

Se quindi volete sapere in anteprima ciò che verrà trasmesso e siete curiosi di sapere tutti i titoli nuovi che si potranno finalmente guardare su Netflix, ecco di seguite la lista aggiornata con le date di messa in onda.

Quali sono le novità di Netflix a Novembre 2024

L’autunno regala giornate più corte e meno luce, le temperature si abbassano e si preferisce stare a casa a vedere un film piuttosto che restare in giro, almeno così sperano dalle parti di Netflix, che ha già messo in programma tutta una serie di lungometraggi e serie tv con cui intrattenere i suoi abbonati.

Sono diverse le novità da tenere sott’occhio per il mese di novembre 2024, non ci resta che farne l’elenco così da darvi l’opportunità di avere una rapida visione d’insieme con un solo colpo d’occhio.

I film e le serie tv più attese

Un Americano a Roma – 1 novembre

Spencer – 4 novembre

Appuntamento a Natale – 6 novembre

Alita – Angelo della battaglia – 8 novembre

Hot Frosty – Una magia di Natale – 13 novembre

Hereafter 14 novembre

Chi ha incastrato Babbo Natale? – 16 novembre

Spellbound – L’incantesimo, The Piano Lesson – 22 novembre

Red Sparrow – 23 novembre

Siccità – 25 novembre

Our Little Secret – 27 novembre

Proseguiamo con le serie tv:

Jake Paul vs. Mike Tyson: conto alla rovescia, Outer Banks S4 Parte 2 – 7 novembre

Investigation Alien: indagine sugli UFO – 8 novembre

Arcane S2 parte 1 – 9 novembre

Sprint Parte 2, Return of the King: la caduta e l’ascesa di Elvis Presley, Sorelle Guerra – 13 novembre

Cobra Kai S6 Parte 2 – 15 novembre

Arcane S2 parte 2 – 16 novembre

Zombiverso: Sangue fresco – 19 novembre

Adorazione, Rhythm + Flow S2 – 20 novembre

L’imperatrice S2 – 22 novembre

Arcane S2 parte 3 – 23 novembre

Chef’s Table: Volume 7 – 27 novembre

The Madness, Is it Cake? – Dolci impossibili: Festeggiamo! – 28 novembre

Senna – 29 novembre

Proprio per l’uscita della miniserie dal titolo Senna, dedicata ad Ayrton, c’è molta attesa perché il pilota brasiliano è ancora ricordato con molto affetto dal pubblico, anche dai non seguaci della formula 1. La serie è composta da sei episodi ed è stata girata e prodotta in Brasile. Il tre volte campione del mondo scomparso il 1° maggio 1994 dopo un incidente durante il 7° giro del GP San Marino è interpretato da Gabriel Leone.