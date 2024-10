Cosa fare se trovi un cane abbandonato: attenzione a non sbagliare questo

Può capitare di trovare un cane abbandonato per strada e molto spesso non si sa cosa fare o si compiono azioni non consigliabili, ecco allora come comportarsi.

Se vi imbattete in un cane che gironzola da solo e volete fare qualcosa per aiutarlo seguite queste istruzioni, sarà più facile metterlo in sicurezza ed evitare che possa farsi male.

Prima di tutto cercate di capire se si tratta di un cane che si è smarrito, che è stato abbandonato volontariamente o se invece è un randagio. Ad ogni modo fate sempre molta attenzione ad avvicinarlo perché potrebbe essere spaventato e reagire in modo violento. Ecco quello che bisogna fare.

Cosa fare se si trova un cane abbandonato o un randagio

Non è sempre possibile capire a un primo sguardo se si tratta di un cane abbandonato da un proprietario o di un randagio. Anche se ci sono alcuni elementi che possono aiutarvi, se ad esempio appare con il pelo lucido e curato è senz’altro un animale che è stato ben nutrito, i randagi hanno il pelo ispido e appaiono quasi sempre molto magri.

Per avvicinare un cane, magari perché dovete mettergli un guinzaglio, non affrontatelo mai nervosamente e accostatelo di fianco in modo che possa sentirsi sicuro e non scappi via.

Se il cane si è smarrito è probabile che abbia con sé una medaglietta attaccata al collare, in cui di solito compare il nome del cane e il numero di telefono da contattare. Tali dati potrebbero essere presenti anche all’interno del collare stesso.

I cani con il microchip possono essere identificati sono con un lettore. Di solito i veterinari hanno a disposizione questo dispositivo. Se il cane è in condizioni di salute pessime chiamatelo senza indugio. Infatti è comunque una persona che può organizzare uno stallo temporaneo all’animale in attesa di capire cosa fare. Può anche chiamare lui stesso le autorità sanitarie locale.

In genere tenete presente che se trovate un cane per strada e siete certi che non appartiene a qualche vostro vicino di casa ma si tratta di un animale abbandonato o un randagio, allora bisogna contattare l’ufficio preposto della Polizia Municipale locale. Oppure a rivolgersi ai Carabinieri per la tutela dell’Ambiente. Dovete sempre avvertire le autorità. Fate attenzione a non sbagliare questo passaggio particolare.

Solitamente dopo la vostra segnalazione le autorità cercano di rintracciare il proprietario. Se non lo trovano il cane è condotto presso un canile municipale dove resta a disposizione per una decina di giorni. Trascorsi i quali, se nessuno si è fatto vivo per riportarlo a casa, può essere adottato.

Il numero verde da segnare in agenda

Non è mai consigliabile portare a casa un randagio perché potrebbe essere affetto da malattie contagiose. Ricordate che telefonando ai Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente al numero verde 800 253 608 potete segnalare i casi di abbandono, il ritrovamento di animali domestici randagi, i casi di maltrattamento e gli animali in pericolo.