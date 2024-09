Cosa indossare ad un matrimonio: i consigli giusti

Siete stati invitate a un matrimonio e non sapete cosa indossare? Ecco alcuni consigli che vi saranno utili per scegliere l’outift perfetto.

Scegliere l’abito da cerimonia può essere motivo di ansia per chi è invitata a un matrimonio e non sa come vestirsi ma potete trovare di seguito dei suggerimenti utili per vivere questo importante evento con gioia.

Il look può variare in base al tipo di evento e alla stagione in cui si celebrano le nozze, ci sono dei modelli più indicati di altri e anche il colore è importante. Di seguito trovate anche dei consigli in base al “ruolo”, le testimoni o le damigelle dovranno scegliere un abito diverso rispetto alle normali invitate o ai genitori degli sposi.

Quale abito indossare al matrimonio, i consigli per la scelta perfetta

Partiamo dalla scelta del colore del vestito di una invitata al matrimonio. Ovviamente è da evitare il bianco per non andare a competere con la sposa, che è la vera protagonista dell’evento e l’unica che può concedersi l’abito candido. Mentre il nero è accettato nei matrimoni che si celebrano di sera ed è sconsigliato di giorno.

In genere durante le stagioni calde, quindi in primavera e in estate, i colori pastello e polverosi sono quelli più indicati, da abbinare anche a tessuti floreali, ma se volete osare e ve la sentite i colori accesi sono consentiti. Evitate però abiti troppo scollati e corti, provocanti e troppo sexy o con l’ombelico in vista.

Durante le stagioni fredde, quindi in inverno e in autunno potete prediligere i colori neutri come il beige o naturali come il verde, il rosso o il blu e tutte le relative sfumature. Ovviamente andranno abbinati anche tutti gli accessori come scarpe, borse e gioielli.

Per quanto riguarda il modello di vestito potete spaziare tra tubini e abiti lunghi per la sera, ma anche pantaloni o tute eleganti. Di giorno vanno bene i tailleur e le gonne mezza altezza.

A proposito dell’ora in cui si celebrano le nozze ci sono alcune cose da tenere presente. Di giorno è bene scegliere dei vestiti sobri senza paillettes, di sera sono concessi ma devono comunque essere eleganti e mai eccessivi. Via libera a tessuti come seta e velluto, chiffon e taffetà.

Anche la location dell’evento è da tenere in considerazione per fare la giusta scelta e selezionare il look perfetto. In situazioni informali potete evitare giacche e abiti aderenti ma ricordate sempre che siete invitate al matrimonio in chiesa occorre coprire le spalle, uno scialle può essere la soluzione ideale.