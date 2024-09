Cosa succede se non beviamo acqua per due giorni

Bere per idratarsi è fondamentale per vivere, c’è poco da dire, ma se volete sapere cosa succede se non si beve acqua per due giorni ve lo sveliamo di seguito.

Per mantenersi in salute occorre bere acqua, l’istinto di idratarsi è naturale e la sete è il primo sintomo che l’essere umano sperimenta quando il corpo richiede di assumere tale alimento.

Possiamo quindi affermare che l’acqua è indispensabile per la fisiologia del corpo umano e sono diversi i campanelli di allarme che cominciano a “suonare” quando non si beve a sufficienza. Vediamo cosa succede se non si beve in modo corretto per diverse ore o addirittura per due giorni.

Cosa succede se non si beve acqua per due giorni

Il primo segnale che il corpo umano trasmette al cervello è la sensazione di arsura con la conseguente bocca secca. Questo accade dal momento che i sali minerali presenti nel sangue diventano più concentrati in assenza di acqua e quindi anche la produzione di saliva è ridotta al mimino fino a scomparire.

Tutti i processi fisiologici risentono della mancanza di idratazione, quindi si avrà anche meno stimolo di fare la pipì. Questa assumerà via via un colorito sempre più scuro, dal tipico colore giallo paglierino si va verso un colore giallo ambrato. In questo caso l’alterazione dipende dal fatto che l’urocromo, cioè il pigmento dell’urina, non è diluito ma molto concentrato proprio a causa della mancanza di acqua.

Dal momento che i reni hanno bisogno di acqua per funzionare correttamente la disidratazione può portare a un aumento della concentrazione di tossine nel sangue. Questo, nel lungo termine, può danneggiare la funzione renale.

Anche a livello digestivo si ha una compromissione della funzionalità degli apparati coinvolti che si manifesta con la stitichezza.

Inoltre la disidratazione può influenzare la capacità di concentrazione, la memoria e l’umore. Se non si beve in maniera opportuna ci si può sentire molto confusi o si può diventare più irritabili. Non solo, si possono verificare anche mal di testa ed emicranie.

In più la mancanza di acqua va a influenzare anche le prestazioni fisiche che ne risentono perché si ha meno energia. E quindi si avverte un senso di affaticamento e di spossatezza.

In più la mancanza di acqua va a influenzare anche le prestazioni fisiche che ne risentono perché si ha meno energia. E quindi si avverte un senso di affaticamento e di spossatezza.

Se non si beve acqua si va incontro anche ad alterazioni nei processi metabolici e sulla regolazione della temperatura corporea, il che rende difficile il mantenimento delle normali funzioni corporee.