Cosa succede se non beviamo caffè per un mese

Non riuscite a dire di no a una bella tazzina fumante? Che ne dite di scoprire cosa succede al corpo se non si beve caffè per un mese?

Al rito del caffè è difficile rinunciare, che sia bevuto a colazione per darsi la carica o subito dopo il pranzo per dare una sferzata al metabolismo poco importa, rappresenta sempre e comunque una piccola coccola che fa stare bene. Purché non si esageri.

Infatti è notorio che bere troppo caffè fa male alla salute perché contenendo caffeina ha degli effetti eccitanti che possono andare a influire negativamente sulla salute del cuore. Ad ogni modo se vi state chiedendo cosa succede se non bevi caffè per un mese ve lo sveliamo. Non sono tutte rose e fiori.

Cosa succede al corpo se non si beve caffè per un mese

Sia che siate dei bevitori incalliti sia che siate dei degustatori occasionali vi sarete forse chiesti almeno una volta nella vita cosa potrebbe succedere al vostro corpo se di colpo smetteste di bere caffè per un mese o anche di più.

Ebbene ci sarebbero diversi effetti degni di nota, ma badate bene sia in senso positivo che in senso negativo. Gli effetti collaterali dell’assenza improvvisa di caffè nel corpo abituato a ricevere la sua dose giornaliera di caffeina sono, se così vogliamo chiamarli, un po’ come quelli dell’astinenza da altre sostanze, seppur non riferibili nella medesima gravità.

Infatti si prova un cambiamento nell’umore, ci si può sentire più aggressivi e irritabili, ma allo stesso tempo molto affaticati e spossati, quasi senza energie. Si avrà anche più difficoltà nel concentrarsi e ci si può sentire confusi. Questo cambiamento nel corpo, cioè la mancata assunzione di caffeina, può causare anche mal di testa, capogiri e portare a uno squilibrio nel ritmo sonno – veglia.

Anche se non c’è bisogno di ricorrere a una dieta per la stitichezza , senza il caffè è probabile che per qualche giorno si possa avere qualche problema nell’andare in bagno. Ovviamente è del tutto transitorio quindi non ci si deve preoccupare.

La mancanza di caffeina porta tuttavia anche dei benefici. Ad esempio i denti saranno meno macchiati, diminuiranno gli stati di ansia e di agitazione, diminuendo l’adrenalina anche i vasi sanguigni andranno a rilassarsi e di conseguenza si avrà un abbassamento della pressione arteriosa.

Infine risparmierete tanto. Bere meno caffè significa non spendere denaro per comprarlo, il che vi permetterà di togliervi qualche sfizio e di comprare qualcosa di cui avete bisogno. Tuttavia è sempre bene considerare che ci sono diversi benefici del caffè da non sottovalutare.