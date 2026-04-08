L’Unione Europea rilancia l’iniziativa DiscoverEU, mettendo a disposizione 40 mila pass gratuiti per permettere ai giovani di viaggiare in treno attraverso il continente. Il progetto rientra nel programma Erasmus+ e punta a promuovere la mobilità, la scoperta culturale e il senso di appartenenza europea tra i più giovani.

Le candidature sono aperte dalle ore 12 dell’8 aprile fino alle ore 12 del 22 aprile e possono essere inviate esclusivamente online tramite il portale ufficiale. Per partecipare è necessario compilare un modulo con i propri dati personali e rispondere a un breve questionario sull’Unione Europea. I candidati selezionati saranno poi scelti tramite sorteggio.

Requisiti e posti disponibili per l’Italia

Possono partecipare all’iniziativa i giovani nati tra il 1 luglio 2007 e il 30 giugno 2008. Il bando è aperto sia ai cittadini dei Paesi membri dell’Unione Europea sia a quelli dei Paesi associati al programma Erasmus+, come Islanda, Norvegia, Serbia e Turchia.

Per completare la candidatura è necessario essere in possesso di un documento d’identità valido, come carta d’identità, passaporto o permesso di soggiorno. All’Italia sono destinati quasi 5.000 pass gratuiti, precisamente 4.994, su un totale di 40 mila disponibili. Un’opportunità importante per i giovani italiani che desiderano esplorare l’Europa in autonomia o in compagnia.

Come funziona il pass gratuito

I vincitori riceveranno un DiscoverEU Travel Pass, simile a un abbonamento Interrail Pass, che consente di viaggiare gratuitamente in treno per un massimo di sette giorni nell’arco di un mese.

Il pass è valido in 33 Paesi europei, includendo tutti gli Stati membri dell’Unione Europea e altre destinazioni come Svizzera e Norvegia. I viaggi potranno essere effettuati tra il 1° luglio 2026 e il 30 settembre 2027, offrendo ampia flessibilità nell’organizzazione dell’esperienza.

È inoltre possibile partecipare anche in gruppo, fino a un massimo di quattro persone, purché tutti soddisfino i requisiti richiesti. DiscoverEU rappresenta così un’occasione unica per scoprire nuove culture, stringere amicizie internazionali e vivere un’esperienza formativa fuori dai confini nazionali.