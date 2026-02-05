Dimenticate la Nutella perché da Lidl trovare una crema super buona che sta conquistando tutti anche per il prezzo.

Quando si parla di di creme spalmabili, la Nutella occupa un posto di rilievo. Da anni, infatti, è sicuramente la crema alle nocciole più famosa e più venduta nel mondo ma, negli ultimi anni, altre aziende hanno lanciato la sfida alla Ferrero producendo creme spalmabili altrettanto buone e, in alcuni casi, più economiche.

Oltre alle aziende più famose come Lidl e Perugina che hanno cominciato a produrre creme spalmabili molto apprezzate, anche i discount che offrono spesso prodotti di qualità a prezzi super convenienti propongono spesso delle alternative alla Nutella. In particolare, tra gli scaffali di Lidl è possibile trovare una crema super buona, esattamente come la Nutella, ma il cui prezzo rappresenta sicuramente un vantaggio per la clientela.

La crema spalmabile Lidl che sta conquistando tutti

Sono tanti i prodotti che, ogni settimana, sono presenti ad un prezzo ribassato, sul volantino Lidl. Questa settimana, in particolare, è possibile trovare un prodotto di cui vanno pazzi i più golosi. Si tratta, infatti, della crema spalmabile al latte e nocciole italiane della marca Italiamo.

Nei vari punti vendita Lidl, tra gli scaffali, ci sono tanti prodotti del brand Italiamo che propone non solo pasta, formaggi, salumi, sughi, marmellate ma anche una crema spalmabile che regala un momento di dolcezza e di bontà sia per cominciare nel migliore dei modi la giornata sia concedersi una pausa super dolce a metà mattinata o a metà pomeriggio.

La crema Lidl è una delle più apprezzate dagli amanti del genere ed è perfetta non solo da spalmare sulle fette biscottate o sul pane tostato ma anche come ingrediente plus di una ricetta per dolci. Se il prezzo delle creme spalmabili, attualmente, oscilla tra i 4 e i 10 euro, quella di Lidl di Italiamo costa meno di 2 euro. Precisamente, un barattolo di 190 grammi costa solo 1,89 euro.

Un prezzo da acquolina in bocca quello proposto da Lidl che, ogni settimana, coccola i propri clienti non solo con prodotti super buoni e super ricercati, ma anche con dei prezzi che è difficile trovare altrove. Anche per la crema Lidl così come per tutti gli altri prodotti in offerta, sussiste la possibilità che si esaurisca in breve tempo.

Tuttavia, se prodotti della linea home, ad esempio, è difficile trovarli nuovamente in offerta dopo poco tempo, non è così per i prodotti alimentari. Il discount, infatti, tende ad offrire prodotti di ottima qualità a prezzi bassi e, ogni settimana, sono davvero tante le offerte da cogliere al volo. Compresa quella sulla deliziosa crema alle nocciole.