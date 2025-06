Una perla nascosta tra le vie della Liguria, una meta perfetta per delle vacanze all’insegna del relax e della scoperta.

A volte, per ritrovare un po’ di pace e respirare bellezza, non serve andare lontano né spendere una fortuna, basta solo sapere dove cercare. Serve uno sguardo curioso e la mente aperta, pronta a lasciarsi sorprendere da luoghi forse meno noti ma non per questo meno incantevoli.

In Liguria, a pochi chilometri dalle affollate e costose Cinque Terre, c’è un borgo che riesce in un’impresa che oggi sembra quasi impossibile. Una cittadina in grado di offrire panorami spettacolari, mare cristallino e un’atmosfera autentica senza svuotare il portafogli di chi decide di visitarla per le vacanze.

Si chiama Levanto ed è il segreto meglio custodito di tutta la Liguria, per chi cerca una vacanza low cost, ma ricca di emozioni. Questo piccolo comune di appena 5.000 abitanti ha tutto ciò che serve per staccare la spina, lontano dal traffico delle città, arroccato nella sua solitudine. Il panorama è definito da spiagge curate e accessibili, un centro storico dal fascino medievale, una natura generosa e una vita culturale viva.

Soprattutto, ha prezzi che non fanno tremare il conto corrente, dormire e mangiare a Levanto costa meno, anche in alta stagione, rispetto alle altre mete. Il costo della vita qui è sorprendentemente più contenuto, nonostante la bellezza del paesaggio e la vicinanza con località di richiamo internazionale.

Molti turisti, infatti, usano Levanto come base strategica per visitare le Cinque Terre, grazie anche ai numerosi collegamenti ferroviari rapidi e molto frequenti. Eppure, non vale la pena sottovalutare la bellezza intrinseca di Levanto, che già di per sé è una piccola bomboniera da non perdere.

Levanto è un paradiso per chi ama muoversi all’aria aperta, grazie alla pista ciclabile MareMonti è un itinerario che collega Levanto a Bonassola e Framura. Tra gallerie illuminate e scorci sul mare è una pedalata perfetta per ammirare il paesaggio e perdersi nella natura incontaminata che circonda il paesino.

È il modo ideale per scoprire la costa ligure senza stress, con il vento tra i capelli e il profumo della salsedine. Ma anche il palato qui trova soddisfazione, senza dover fare compromessi e qui pizzerie, focaccerie e i ristorantini locali offrono piatti genuini a prezzi modici.

Si può cenare con specialità di pesce a meno di 20 euro, oppure scegliere menu fissi convenienti senza rinunciare al gusto, Levanto sa come accogliere. Levanto non è solo un’alternativa economica, è una vera chicca per chi cerca la sincerità, un borgo che conquista con la sua semplicità.