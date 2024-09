Crociera, i messaggi segreti da conoscere prima di salire a bordo. “Emergenza e pericolo”

Se state pensando di organizzare il prossimo viaggio in crociera vi suggeriamo di leggere di seguito quali sono i messaggi segreti che possono salvarvi la vita in caso di emergenza e pericolo.

Forse non tutti ne sono a conoscenza ma il personale di bordo che lavora sulle navi da crociera utilizza dei messaggi segreti, delle parole in codice, per comunicare tra di loro. Sapere cosa si dicono vi può letteralmente salvare la vita!

Di seguito potete scoprire quali sono questi messaggi cifrati e segreti così da poterli conoscere e dormire sonni tranquilli dopo essere saliti sulla nave, sempre che non soffriate di mal di mare!.

Quali sono i messaggi in codice segreti che l’equipaggio delle crociere usa per comunicare

Sapere con esattezza cosa vogliono dire certi codici o i suoni che si possono udire mentre siete comodamente alloggiati nella vostra cabina della nave da crociera può essere molto utile per non andare nel panico e sapere subito cosa fare, specialmente nei casi di emergenza e pericolo.

Ovviamente ci possono essere tante situazioni che accadono a bordo, e non tutte riguardano la totalità dei passeggeri. Infatti può esserci qualcuno che si sente male e che ha bisogno di assistenza medica.

Può verificarsi un malfunzionamento di qualche sistema, ci può essere un principio di incendio, ecc. Per questo il personale di bordo usa dei messaggi cifrati, per non creare di fatto un inutile allarmismo tra i presenti.

Ad ogni modo, sapere quali sono queste parole in codice può essere utile, se non altro per capire cosa sta succedendo in tempo reale a bordo della nave da crociera su cui vi trovate. Va precisato che ogni compagnia ha dei codici specifici, per cui di seguito troverete solo una selezione.

Incendi a bordo

Gli incendi a bordo sono segnalati con i seguenti messaggi, per semplificare indichiamo anche su quali linee si usano:

Alpha Team, Alpha Team, Alpha Team sulle navi della Carnival Cruise Line

Red Parties, Red Parties, Red Parties sulle navi della Disney Cruise Line

Bravo, Bravo, Bravo, su diverse navi, anche per segnalare un incidente grave

L’emergenza incendio si segnala anche con il campanello d’allarme a suoni intermittenti della durata di dieci secondi, seguiti da un fischio continuo per altri dieci secondi. Sulle navi della Celebrity Cruises tali segnali acustici si usano pure per indicare l’abbandono della nave.

Altre situazioni di pericolo sulle navi da crociera

Oscar, Oscar, Oscar – uomo in mare – Royal Caribbean e Celebrity

Mr Mob – uomo fuoribordo, pericolo che si segnala anche con tre fischi prolungati della nave e il campanello d’allarme generale

Delta, Delta, Delta – rischio biologico

Echo, Echo, Echo – rischio collisione o deriva, vento molto forte – Royal Caribbean e altre compagnie

Charlie, Charlie, Charlie – minaccia alla sicurezza – Royal Caribbean

Kilo, Kilo, Kilo – riunirsi nelle stazioni di emergenza – Royal Caribbean

Quest’ultimo invito è desinato al personale di bordo e si può comunicare con sette brevi suoni seguiti dalla sirena della nave e dal suono lungo del sistema di allarme interno.

Emergenze mediche

Alpha, Alpha, Alpha sulle navi Royal Caribbean

Star Code, Star Code, Star Code sulle navi Celebrity

Codice Blu su molte altre navi da crociera

Altri messaggi segreti sulle navi della crociera

Sulle navi Celebrity il messaggio Purell, Purell, Purell seguito da una posizione indica al personale che c’è da pulire del vomito, invece se delle persone sono coinvolte in una rissa il codice che sentirete è Zulu, Zulu, Zulu.